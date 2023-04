Tajani pronto per il Quirinale: l'indiscrezione clamorosa da FI

Antonio Tajani presidente della Repubblica? Non è un'ipotesi così azzardata

Tutto nasce da una indiscrezione riportata da Dagospia e attribuita a Paolo Barelli, il nuovo capogruppo alla Camera di Forza Italia (carica che del resto aveva già ricoperto) dato come un fedelissimo del ministro degli Esteri. “Il nostro compito è di portare Tajani al Quirinale, successore di Mattarella”, così avrebbe detto ai suoi in una riunione riservata ma non troppo, come avviene volutamente in questi casi.

Facciamo un po' di conti. Il primo mandato di Mattarella è iniziato nel 2015 e si è concluso nel 2022. Il secondo dovrebbe chiudersi quindi nel 2029, quando il presidente avrebbe 88 anni. Mancano quindi ben sei anni alla naturale conclusione del settennato ma l’ipotesi di interruzione, come fece del resto anche Giorgio Napolitano, non è affatto peregrina, vuoi per l’età vuoi per il naturale logoramento che comunque l’impegnativa carica comporta.

Antonio Tajani compirà 70 anni quest’anno e per il ruolo e la politica italiana è considerato di fatto un “giovane”. Romano di origini ciociare, laureato in giurisprudenza, giornalista professionista in Rai, è stato anche il responsabile della redazione romana de Il Giornale ai tempi della direzione di Montanelli. Inizia negli anni ’80 a fare politica nel Fronte Monarchico Giovanile ma la svolta avviene quando partecipa alla fondazione di Forza Italia nel 1994 e fino al 2005 è stato anche coordinatore regionale nel Lazio, carica su cui ha costruito il suo potere.Nel 1994 viene eletto alle Europee, nel 1999 viene riconfermato. Viene sconfitto al ballottaggio per fare il sindaco di Roma da Walter Veltroni nel 2001. Alla fine viene eletto per cinque volte alle Europee.

Commissario UE all’industria e ai trasporti, è stato anche Presidente del Parlamento europeo. Attuale ministro degli Esteri, vicepresidente del Consiglio e coordinatore di Forza Italia. Quella di Tajani è stata una carriera robusta, soprattutto a livello europeo. La sua ascesa è stata lenta e costante ma si è costruita tessendo una fitta rete di conoscenze internazionali che gli hanno dato anche lustro in Patria.