Verona, Tosi gela Sboarina e il Cdx: "Tommasi ha più chance di vincere"

Verona, Tosi: "Apparentamento? Da Sboarina non c'è stato alcun cenno"

Damiano Tommasi al ballottaggio a Verona con il sindaco uscente Federico Sboarina ha "nettamente piu' del 50%" di possibilita' di vincere, "parte da un ampio margine di vantaggio, se al ballottaggio c'e' un forte calo dell'affluenza e' tutto a suo favore". Cosi' l'ex sindaco della Lega di Verona e ricandidato alle ultime elezioni comunali, Flavio Tosi, ha parlato del ballottaggio in un'intervista a 'La Stampa'.



"Cinque anni fa al primo turno ha votato il 60% e il 40 al secondo, con date sostanzialmente identiche - prosegue - se Tommasi riesce a riportare al voto chi lo ha votato domenica non c'e' partita". E sul sindaco uscente Sboarina "l'avevamo gia' detto durante il primo turno: queste sono le primarie, chi resta fuori appoggia l'altro. Non abbiamo ottenuto risposta da Sboarina - prosegue - abbiamo ribadito la nostra disponibilita' lunedi' alle 18, quando il risultato era chiaro. Da Sboarina non c'e' stato alcun cenno". Flavio Tosi ha aderito ieri a Forza Italia. "E' il perno del centrodestra, il partito piu' territoriale che e' rimasto, l'unico. La Lega si e' trasformata in un partito nazionale, Fdi e' un partito romano", conclude.

Verona, Tosi in Forza Italia, perde l'appoggio di Renzi - Con l'adesione a Forza Italia Flavio Tosi ha dato nuova forza alla sua coalizione in vista del possibile apparentamento con Sboarina a Verona, ma ha perso il sostegno dei renziani di Italia Viva. Lo annuncia il coordinatore veneto del partito di Renzi, Davide Bendinelli."le forzature in politica non pagano mai", spiega oggi Bendinelli alla stampa locale, definendo "una follia, una farsa" quella di Tosi. "A questo punto - afferma - stiamo valutando di sostenere Tommasi".

