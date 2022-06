Toti, cena a Portofino con la Canalis: bufera in Regione Liguria. “Chi paga?”

Giovanni Toti a cena a Portofino con Elisabetta Canalis e con altri vip per promuovere la Regione Liguria. Sansa protesta: "Chi paga?"

"Grazie alle nostre interrogazioni in Consiglio regionale abbiamo scoperto che lo spot per il Festival di Sanremo con Elisabetta Canalis è costato 240 mila euro di fondi pubblici. Oltre 4 mila euro al secondo, pagati con i nostri soldi. Pensavamo che per decenza la Giunta Toti si fermasse li', e invece, forse per pensare di 'rimediare' a quello spot, si sono aggiunti altri video con la Canalis che vedremo nei prossimi mesi".

Così Ferruccio Sansa, capogruppo dell'omonima Lista in Consiglio regionale. "Spesso, però, la pezza e' peggio del buco - attacca Sansa - e così oggi siamo venuti a sapere che per questa sera è prevista una cena di gala allo Yacht Club Portofino con Elisabetta Canalis, Giovanni Toti e decine di politici, amministratori, vip e amici del governatore. Caro Toti, chi paga questo ennesimo evento 'mondano'? E soprattutto: perché'?"

