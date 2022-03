Ucraina, Di Maio: "In due mesi possiamo dimezzare dipendenza da gas russo"

Ucraina:, Di Maio: "Con Ue su sanzioni. Italiani via da Russia"

L'Unione europea e l'Italia "hanno la stessa linea sulle sanzioni contro Putin, che devono indebolire l'economia russa, e inoltre abbiamo chiesto agli italiani Di lasciare la Russia. Continuiamo sulla linea Di sconsigliare agli italiani Di rimanere". E' quanto ha confermato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a 'Mezz'ora in piu''.

Energia, Di Maio: "Dimezzeremo dipendenza da gas russo. Accresceremo partnership con Angola"

"Accresceremo la partnership energetica anche con l'Angola". L'Italia "sta costruendo nuove partnership" per far fronte all'emergenza gas derivata dalla crisi ucraina. "Con le visite in Algeria, Qatar, Angola e Congo, abbiamo la disponibilita' ad aumentare le quantita' Di gas e gas naturale liquefatto, in due mesi riusciremo a dimezzare la dipendenza dal gas russo e in inverno riusciremo a fare ancor meglio, non saremo piu' dipendenti da eventuali ricatti" della Russia.

"Incontro di Gerusalemme un segnale"

"Il fatto che Mosca e Kiev siano disponibili a vedersi a Gerusalemme e possano parlare Di tregua significa continuare a tenere aperta la porta della diplomazia. I segnali ci sono, ma i tempi sono lunghi". "Dobbiamo fare tutto quello che va fatto nel rispetto dei trattati ma dobbiamo anche dare seguito alla risoluzione del Parlamento europeo che ha votato quasi all'unanimita' Di riconoscere lo status Di candidato dell'Ucraina. Noi diciamo riconosciamogli lo status Di candidato e poi apriamo un processo che richiede i suoi tempi".

