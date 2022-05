Centrodestra, vertice del disgelo. Berlusconi: "Dai pazzi non essere uniti"

Centrodestra, per Fratelli d'Italia Ignazio La Russa insieme a Giorgia Meloni. Salvini: "Molto soddisfatto"

Non si vedevano da gennaio, dalla rottura consumatasi sull'elezione del capo dello Stato, che ha portato al Mattarella bis. Silvio Berlusconi fa gli onori di casa ad Arcore, accogliendo Matteo Salvini e Giorgia Meloni, che non si confrontavano in presenza da tempo. Un'ora di colloquio per provare i sciogliere vari nodi sul tavolo, dopo le ultime incomprensioni, a cominciare da quelle regionali in Sicilia. A rompere il ghiaccio, raccontano, ci ha pensato il Cav che ha offerto nel giardino di Villa San Martino un aperitivo agli alleati. Poi il pranzo a base di riso con melanzane, olive e pachino, branzino in crosta e gelato al pistacchio.

Berlusconi, solo un pazzo puo' mandare all'aria coalizione - Il centrodestra e' unito? "Certamente, assolutamente. E' cosi' evidente che se si disunisse perderemmo le elezioni, solo un pazzo potrebbe pensare di mandare all'aria questa coalizione": e' quanto ha detto Silvio Berlusconi al termine del vertice di centrodestra ad Arcore. "Il centrodestra cosi' com'e' funziona, aggiorneremo il programma e avremo ancora un programma unico, la coalizione va avanti spedita", ha aggiunto.

Assenti ad Arcore i partiti minori, centristi, della coalizione. Per la Lega erano presenti Matteo Salvini e Roberto Calderoli, per Fratelli d'Italia Giorgia Meloni e Ignazio La Russa, per Forza Italia, oltre al padrone di casa Silvio Berlusconi, Licia Ronzulli. Antonio Tajani era collegato da Bruxelles.



Matteo Salvini ha lasciato Arcore dicendosi “molto soddisfatto” per essersi confrontato di persona con Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni. “È un’ottima giornata” ha aggiunto Salvini, anche riferendosi all’incontro della Lega con i sindacati avvenuto a Roma questa mattina. Lo riferiscono fonti della Lega.

