Bonaccini contestato a Parma: "Invece di fischiare andate a lavorare" - VIDEO

Non tira una bellissima aria per il governatore del Pd dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini. Qualche giorno fa alla manifestazione di solidarietà per il medico Fabio Milani, che rischia la radiazione dall’Ordine dei medici, la folla urlava: “Bonaccini in galera”. Ieri sera il governatore era a Parma per sostenere il candidato sindaco di bandiera Michele Guerra, ex assessore uscente della giunta Pizzarotti ma molto vicino proprio a Bonaccini. Guerra è il trait d'union tra la passata giunta di Parma post grillina, a guida Federico Pizzarotti, e la sinistra Pd emiliana che con nomi diversi, di padre in figlio, governa quasi ogni angolo di regione dal dopoguerra. Il motto è “riportare Parma alla sinistra”, facendo dimenticare sia la deludente stagione grillina che le precedenti giunte di centro-destra.

E’ l'ultimo comizio di piazza, prima del voto del 12 giugno. Dal palco, in sostegno del candidato di sinistra, Bonaccini arringa la folla ma dall’altra parte della piazza c’è il comitato di cittadini “No Cargo” che contesta i finanziamenti della Regione all’allungamento della pista dell’aeroporto Verdi.

In soldoni il piano sarebbe spostare il traffico aereo delle merci regionali da Bologna a Parma, lasciando nel capoluogo di regione quello passeggeri.

Parma, ex capitale del food, diventerebbe per il comitato di cittadini ancora più inquinata di quanto è già. Per i contestatori che sostengono di aver inviato una richiesta di chiarimenti alla Regione, senza ricevere chiarimenti, il progetto sarebbe un grave danno per la città. La pista è già troppo innestata nel tessuto urbano, ci sono 6 scuole vicine e un ampliamento aggraverebbe gli effetti di inquinamento sui ragazzi, visto che gli aerei inquinano soprattutto in fase di atterraggio e partenza peggiorerebbe l’inquinamento della città, l’immagine agroalimentare di Parma verrebbe sfigurata dalla cementificazione necessaria al nuovo ruolo logistico, questo tipo di traffico porta lavoro a basso costo, lo studio di fattibilità è tenuto segreto.

Bonaccini parla ma il comitato grida: “Vergogna! Vergogna!”.

Alle contestazioni il governatore si inalbera e alza la voce, dando vita a un parallelismo tra le vecchie generazioni che avrebbero garantito il benessere e quelle attuali. E’ anche grazie a quelle vecchie generazioni che viene garantita l’espressione dei contestatori. Le vecchie generazioni dice Bonaccini: “che invece di andare a contestare andavano a lavorare. Si rimboccavano le maniche e non si lamentavano mai! Non si lamentavano mai!”. Come dire alla folla che ti contesta: “Invece di fischiare andate a lavorare!”.

Bei tempi eh!? Quando la gente era prona e accettava la dottrina del partito emiliano, formata nel credo "degli asini che volano" dei vari Togliatti e Stalin in sedicesimi che la compagine comunista insediava sul territorio. Ma siamo nel 2022 e qualche crepa si sente anche nella sonnacchiosa Emilia.

Bonaccini ha precisato che sull’aeroporto deciderà la città: "Quelle risorse ci sono state chieste da Parma ed erano destinate a quell'intervento. Deciderà la città cosa vuole fare. Noi siamo persone che non impongono ma decidiamo, che è un'altra cosa, e solitamente decidiamo sempre insieme ai territori".

Solitamente. Forse se il territorio è dello stesso schieramento si decide meglio.

