Autismo, a Milano IN&AUT Festival. Vogliamo costruire la "Lobby dei Buoni"

IN&AUT Festival: il programma della tre giorni



Una tre giorni a Milano, con presenze da tutta Italia. Parte domani, venerdì 13 maggio alla Fabbrica del Vapore, IN&AUT Festival, inclusione & autismo - al lavoro per l'autismo. Ospitiamo molto volentieri l'intervento di uno degli organizzatori, Francesco Condoluci.

IL PROGRAMMA DI IN&AUT FESTIVAL (pdf)



CHI E' FRANCESCO CONDOLUCI - Giornalista professionista, vive e lavora tra il lago di Como e Milano. Cronista di mafia nella sua prima vita in Calabria dov'è nato e cresciuto, dal 2010 si è trasferito in Lombardia dove si è occupato di economia, turismo e agrobusiness per il Sole-24 Ore, Fiera Milano e il magazine Viaggi del Gusto. Nel 2015 ha pubblicato il suo primo libro “Noi, gli Uomini di Falcone” (Sperling&Kupfer). Nel 2017 è diventato caporedattore di Economy, testata che ha lasciato temporaneamente tra il 2018 e il 2021 per accettare l’incarico di capoufficio stampa del Presidente del Senato. Scrittore e autore di progetti per il sociale, il turismo e l'economia, oggi è caporedattore responsabile dell’area digitale di Economy.

Sono un giornalista, mi chiamo Francesco Condoluci e, assieme ai miei compagni d'avventura, ho organizzato IN&AUT Festival, l’evento che inizia domani, venerdì 13 maggio, a Milano con l’obiettivo di accendere i riflettori del Paese sul tema dell’inclusione sociale e lavorativa delle persone con autismo. Ma qui ti parlo semplicemente come Francesco, papà di Gianmarco. Il resto conta relativamente.Sì, sono genitore di un bambino autistico che ha 5 anni e mezzo.



Ed è stato lui, a spingermi, a indurmi, a convincermi – senza nemmeno bisogno di parole – che “dovevo fare qualcosa” e contribuire a costruire un futuro diverso per tutti quelli che, come Gianmarco, non ce la fanno a costruirselo da soli.E così, ho fatto quello che mi riesce più naturale, immaginare e promuovere un evento per “comunicare” al maggior numero di persone possibile che nel nostro Paese ci sono più di 600 mila persone con autismo. E che la gran parte di loro non sono fortunate come il mio Giammi che almeno ha avuto la possibilità di avere una diagnosi e di essere seguito e sottoposto a terapie pubbliche e private fin da quando aveva 2 anni.



Anche lui però, un giorno, quando sarà “grande”, dovrà fare i conti con un mondo che non è fatto esattamente a misura delle persone autistiche.E anche se i suoi genitori, i suoi fratelli, la sua famiglia faranno di tutto per sostenerlo, verrà sicuramente un momento – e io e mia moglie, anche se non ce lo diciamo mai per non intristirci, ci pensiamo ogni santo giorno – in cui non potrà contare sull’aiuto di chi gli vuol bene e si ritroverà da solo a dover affrontare la vita.

Ecco, noi vorremmo che in quei momenti, Gianmarco e tutte quelle persone speciali che come lui sono venute al mondo per insegnare a noi neurotipici quanto è importante “l’attenzione verso gli altri” – con le persone autistiche nessuno se la può cavare con sufficienza, con negligenza, in maniera sbrigativa e frettolosa – si trovassero nelle condizioni di potersela cavare “al meglio delle proprie possibilità”.Come? Costruendo per loro percorsi in grado di supportarli dalla nascita alla diagnosi precoce, dalle terapie in età prescolare al sostegno nella scuola dell’obbligo, fino all’inclusione sociale e al lavoro nell’età adulta. È per avere tutto questo che ci stiamo battendo.

È tutto un sogno? Forse. Solo un’utopia? Probabilmente avrei risposto sì, se sul mio cammino non avessi avuto la fortuna di incontrare prima Eugenio Comincini, poi Samantha Lentini e poi Giorgia Cardaci e Danilo Risi e tutti gli altri amici con cui ho messo in pista questa pazza e meravigliosa avventura dell’IN&AUT Festival.

Sono loro che, con la passione, l’energia e l’idealismo che li contraddistingue, mi confermano ogni giorno di più che insieme possiamo farcela davvero a costruire un mondo diverso per le persone autistiche.

Voglio ringraziare tutti coloro che hanno scelto di condividere con quest’avventura, in maniera spontanea, ideale, disinteressata. Per tutto questo, sono impagabili e meravigliosi e non smetterò mai di dire a tutti grazie, anche a nome di Giammi e di tutte le persone e le famiglie alle quali questo festival darà delle risposte. Fossero anche soltanto due, o cinque, alla fine, avremmo vinto comunque.

Perché IN&AUT Festival è il punto di partenza: abbiamo appena iniziato e, speriamo insieme, costruiremo il punto d’arrivo. Vogliamo costruire la "Lobby dei Buoni", una rete virtuosa fatta di professionalità, enti e aziende con storie, competenze e sensibilità diverse ma tutte votate a un obiettivo comune: tutelare gli interessi delle persone autistiche e delle disabilità. Per questo chiamato raccolta Milano la fabbrica del vapore tanti amici tante persone che conosco tante persone che stimo tra questi figure istituzionali come la presidente del Senato Elisabetta Casellati, la regione Lombardia, il Comune di Milano e le tante strutture socio sanitarie che in tutta Italia si occupano di autismo, ai tanti neuropsichiatri all’Istituto superiore di sanità gli ospedali specializzati e fino al tutte le realtà imprenditoriali aziendali che in Italia fanno inclusione al lavoro delle persone autistiche ce ne saranno tantissime e vogliamo che la loro testimonianza diventi un esempio da emulare.

