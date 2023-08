Calciomercato Inter, Balogun: ci sono altre due offerte all'Arsenal. Zapata...

Balogun-Inter, pista di calciomercato caldissima

Si scalda la pista Balogun in casa Inter. Dopo aver perso Scamacca (passato all'Atalanta, con la bellissima sorella Giulia che festeggia il passaggio alla Dea: "I love you bro"), con Alvaro Morata (tratta il rinnovo con l'Atletico Madrid) e Beto dell'Udinese che sono raffreddati, è il 22enne attaccante americano (di passaporto inglese) il nome caldo. La punta è in uscita dall'Arsenal e i nerazzurri rimangono in prima fila. Secondo Sportmediaset, l'Inter (che intanto è vicina all'annuncio del rinnovo di Simone Inzaghi fino al 2025 con ingaggio attorno ai 6 milioni) sta preparando un offerta da 30 milioni di euro e 20% sulla futura rivendita. Ai Gunners sono arrivate le offerte di altri due club, entrambi della Ligue 1 francese (dove ha lasciato un ottimo ricordo: 21 gol con il Reims quest'anno): Monaco e Lens. Entrambe rispedite al mittente, ma segno che le società transalpine sono sulle sue tracce (soprattutto il club del Principato).

Calciomercato Inter, Taremi dal Porto? La situazione

L'alternativa a Balogun in casa Inter? In questo momento può essere Mehdi Taremi. SecondoSacha Tavolieri, giornalista di RMC Sport, i nerazzurri hanno messo sul piatto un'offerta da 23 milioni di euro al Porto per lil 31enne attaccante iraniano che piace(va) anche al Milan (con l'arrivo di Okafor e in assenza di partenze supplementari a De Ketelaere - dalla cessione di Origi a un prestito di Lorenzo Colombo - i rossoneri non si muovono più sul mercato delle punte). I lusitani per l'attaccante chiedono almeno 30 milioni.

Calciomercato Inter, Zapata: duello con la Roma

Per quanto concerne il possibile arrivo dell'attaccante colombiano Duvan Zapata dall'Atalanta (con cui si tratta anche Demiral per la difesa) servono due condizioni: la partenza di Correa e superare la concorrenza della Roma (che ha fatto un sondaggio anche per un'attaccante della Juventus...).

Samardzic-Inter ci siamo

Fronte Lazar Samardzic: dopo la piccola frenata delle scorse ore, ci siamo. L'ufficialità dell'affare per il centrocampista serbo in arrivo all'Inter dall'Udinese è vicina: raggiunto anche l'accordo per Giovanni Fabbian che andrà a giocare nel club friulano con diritto di recompra per l'Inter fissato a 12 milioni di euro.

Calciomercato Inter, idea Tanganga

Japhet Tanganga torna a essere accostato all'Inter: il difensore centrale del Tottenham piace e gli Spurs hanno aperto ad un prestito con diritto di riscatto per il 24enne centrale inglese che non rientra nei piani del nuovo tecnico.