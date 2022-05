Belotti (soffiato a Cairo) e non solo: Monza in serie A, i colpi di Berlusconi

Monza sogna Belotti dopo la promozione in serie A

Silvio Berlusconi pensa in grande per il suo Monza in serie A. "Scudetto e Coppa dei campioni", ha detto il patron più titolato nella storia del calcio mondiale (alla guida del suo Milan che ritroverà a San Siro e al Brianteo da avversario). Intanto la città è in festa e sogna colpi importanti per la prossima stagione, campioni che vadano ad affiancarsi ai punti fermi della promozione di quest'anno (Dani Mota, Machin, Carlos Augusto, Molina, Caldirola, D'Alessandro, Ciurria e Gytkjaer). Il primo grande nome per l'attacco è Andrea Belotti.

Monza-Belotti, Berlusconi sfida Cairo (e Commisso)

Il "Gallo" ha il contratto in scadenza tra un mese con il Torino e può quindi liberarsi a parametro zero dal club di Urbano Cairo. Belotti non ha ancora sciolto il nodo sulla sua nuova squadra: il Toro sta cercando di convincerlo a restare, la Fiorentina può tentarlo (se non riscatta Piatek), la suggestione Milan e Inter (che seguono Scamacca, ma il Sassuolo lo valuta 50 milioni) non è del tutto decaduta, ma intanto la possibilità Monza in queste ore si è impennata, dopo le voci delle ultime settimane. "Qualcosa bolle in pentola ma non posso parlare ora, con questa proprietà può solo arrivare qualcosa di magico - le parole del ds Antonelli dopo la vittoria sul campo del Pisa che ha promosso il Monza in serie A -. Belotti? È un grande attaccante come tanti altri, non posso escludere nulla".

Monza: Belotti, Sensi, Messias... i sogni di calciomercato per la promozione in serie A

Il Gallo Belotti sogno del Monza, ma non è l'unico. Stefano Sensi potrebbe essere il trequartista della squadra di Giovanni Stroppa come attaccante a destra Adriano Galliani punterebbe su Junior Messias se il Milan non dovesse riscattarlo dal Crotone, un giocatore con qualità e gol nei piedi che può dare quel quid in più alla squadra brianzola. Sul fronte rossonero, l'ex ad del Diavolo pensa al giovane attaccante Lorenzo Colombo (magari in prestito) e ai difensore Mattia Caldara (reduce da un anno molto buono in prestito al Venezia) e Matteo Gabbia. Secondo quanto roporta Nicolò Schira, non va sottovaluta però anche la pista Francesco Acerbi dalla Lazio.

Il Monza riscatterà dall'Inter il portiere Michele Di Gregorio (4 mln) dopo una grande stagione in serie B e sempre dai nerazzurri potrebbe tenere Lorenzo Pirola (costa 7 milioni), ma il club controllato da Suning ha un'opzione di contro-riscatto (8 milioni).

Leggi anche: