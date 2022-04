Calcio, paura per Tacconi: ricoverato in prognosi riservata

Tacconi, si sarebbe sentito male questa mattina ad Asti, dove era ospite delle ''Giornate delle Figurine''

Paura per Stefano Tacconi, l'ex portiere di Juventus e Nazionale, è ricoverato all'ospedale di Alessandria, nel reparto di neurochirurgia, in prognosi riservata. È atteso in serata un bollettino medico che dovrebbe chiarire le sue condizioni. Tacconi, 64 anni, si sarebbe sentito male questa mattina ad Asti, dove era ospite delle ''Giornate delle Figurine''.

