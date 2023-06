Calciomercato Milan: Hjulmand-Reijnders per il centrocampo. E poi...

Calciomercato Milan, Reijnders vicino: pressing sull'Az Alkmaar

Il Milan resta in pressing suTijjani Reijnders. Il 25enne centrocampista olandese è considerato l'uomo giusto al fianco dell'ex Chelsea Ruben Loftus-Cheek (che potrebbe portarsi a Milano... Irina Shayk): con l'entourage del calciatore è stato trovato un accordo su base quinquennale a 1,7 milioni di euro a stagione., ora serve la fumata con l’Az Alkmaar (club in cui ha una quota di Billy Beane, Mr Moneyball...) attorno a quota 15 milioni.

Calciomercato Milan, Hjulmand? Il Lecce chiede Pobega

In ottica Milan torna d'attualità il nome di Morten Hjulmand, giocatore rivelazione dell'ultima serie A e capitano del Lecce (scovato da Pantaleo Corvino nella Serie A austriaca: pagato 170mila euro). condo Tuttomercatoweb la richiesta del club salentino è attorno ai 20 milioni e nella trattativa potrebbe entrare Tomaso Pobega. Sul 24enne danese è però forte anche la Fiorentina che potrebbe accelerare se dovesse chiudere in tempi brevi la cessione di Sofyan Amrabat.

Calciomercato Milan, Musah: derby con l'Inter

E poi resiste forte la candidatura di Yunus Musah, eclettico centrocampista classe 2002 del Valencia e della nazionale americana (ma dotato anche di passaporto ghanese, britannico e italiano: ha vissuto nel nostro Paese sino a 10 anni) che può giocare centrale, sulla trequarti o mezzala. Il club spagnolo lo valuta 30 milioni e su di lui c'è anche l'Inter, ma il Milan ci crede e potrebbe arrivare anche a mettere sul piatto un'offerta attorno a 25 milioni.

Calciomercato Milan, da Luka Romero a Chukwueze, Pulisic e Singo

In pillole. E' fatta per Luka Romero: il trequartista argentino classe 2004 arriva a parametro zero dalla Lazio e firmerà fino al 2027. Per la fascia destra continua a piacere Samuel Chukwueze del Villarreal, che ha una valutazione tra i 25 e i 30 milioni di euro (ma è extracomunitario: il Milan potrà liberare al massimo uno slot da qui a fine mercato dopo aver preso Loftus-Cheek), non si ferma la trattativa con il Chelsea per Christian Pulisic (trequartista/esterno sinistro i suoi ruoli preferiti, adattabile a destra), in discesa le azioni del talento turco Arda Guler, rimane un'ipotesi Adama Traoré attaccante di fascia che lascia il Wolverhampton a parametro zero) ed è stato offerto anche ad altri club italiani (in primis la Roma). Secondo Sky, il Milan ha nel mirino anche un esterno destro alternativo a Davide Calabria. Il nome nuovo è quello di Wilfried Singo, che non ha rinnovato con il Torino ed è in scadenza a giugno 2024 con i granata. Ante Rebic: Fali Ramadani, secondo il Corsera, ha proposto uno scambio tra il croato e il centravanti Luka Jovic della Fiorentina, ma l'ipotesi non è decollata. L'attaccante croato ha offerte da Turchia e Arabia Saudita che non lo scaldano.

