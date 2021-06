Conte-Tottenham: salta tutto per le esose richieste del tecnico sul mercato

È rottura tra Antonio Conte e il Tottenham. Dopo essersi liberato dal rapporto contrattuale con l'Inter, il tecnico leccese stava trattando il suo ritorno in Inghilterra, dove ha vinto la Premier League con il Chelsea, per allenare gli ambiziosi concittadini degli “Spurs”.

Dopo un lungo confronto con il Presidente Levy, tuttavia, la trattativa è saltata: troppa la distanza tra le richieste di Conte sul fronte del mercato e i progetti del Tottenham, che nello scorso campionato è arrivato solamente settimo e che deve trovare un sostituto per il bomber Harry Kane, che ha da tempo la valigia pronta.

Conte aveva indicato in Romelu Lukaku l'obiettivo numero uno, ma per arrivare al centravanti dell'Inter bisogna battere una concorrenza decisamente agguerrita. E il Tottenham, appunto, non sembra attrezzato per una competizione di questo livello.

Tuttavia, sulla lista del club londinese ci sono altri giocatori nerazzurri: da Eriksen, che vi ha giocato dal 2013 al 2020, a Skriniar, passando per Perisic.

E' molto probabile che a gestire la campagna acquisti sia Fabio Paratici: nonostante la rottura con Conte, il Tottenham rimane piuttosto determinato nell'affidare la direzione sportiva all'ex d.s. della Juventus, che proprio in coppia con Conte diede il via al ciclo vincente dei bianconeri.