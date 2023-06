Diletta Leotta-Karius matrimonio! Rivelazione choc su una molestia sessuale

Diletta Leotta, anello al dito: matrimonio con Loris Karius dopo il parto?

Diletta Leotta è raggiante. Un momento bellissimo nella vita della showgirl. Sul lavoro le cose vanno splendidamente (il calcio di serie A su Dazn, Radio 105, ora il podcast Mamma Dilettante con lady Vieri Costanza Caracciolo che nell'ultima puntata l'ha messa in guarda sul baby blues) e nella vita privata persino meglio. Oltre alla gravidanza prevista per metà agosto, ora al dito delle presentatice siciliana un anello di brillanti.

Tutti hanno pensato che ovviamente sia stato un regalo di Loris Karius, il suo compagno. E la domanda sorge dunque spontanea: dopo la nascita della loro bambina, convolarenno a nozze?

Matrimonio in vista per Diletta Leotta e Loris Karius? Dalla coppia non trapela nulla, ma gli indizi fanno pensare che il portiere tedesco del Newcastle abbia fatto il grande passo per portarla all’altare.

Diletta Leotta: "Molestata dal prof di educazione fisica. Disse qualcosa tipo 'Mi fai inzuppare il biscotto?'"

Diletta Leotta, intervistata dal settimanale Grazia, ha raccontato di aver subito una molestia sessuale da parte di un insegnante quando andava ancora a scuola: "Il professore di ginnastica mi ha dato uno schiaffetto sul sedere, e ha detto qualcosa tipo: 'Mi fai inzuppare il biscotto?'". La conduttrice sportiva ha rivelato di aver spesso subito complimenti non richiesti e invadenti: "A volte ho provato l’imbarazzo di sentirmi tutti gli occhi addosso, sguardi fastidiosi, viscidi, oppure i cori volgari allo stadio, che per fortuna ora sono cessati".