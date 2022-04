Napoli e la Colombia piangono l'ex calciatore: addio all'ex calciatore e idolo

Morto Rincon, ex giocatore Napoli vittima incidente d'auto in Colombia

L'ex stella del calcio colombiano Freddy Rincon, gia' capitano della nazionale e centrocampista di Real Madrid e Napoli, e' morto mercoledi' a Cali, nel Sud-Ovest della Colombia, dopo un incidente d'auto avvenuto due giorni prima. Lo hanno riferito i suoi medici. Aveva 55 anni.

Rincon era stato ricoverato lunedi' scorso in condizioni critiche, dopo una violenta collisione tra un autobus e il furgone su cui viaggiava.

RINCON. IL CORDOGLIO DEL NAPOLI

"La SSC Napoli si unisce al dolore della famiglia RINCON per la scomparsa del caro Freddy, calciatore azzurro nella stagione 94/95". In questo tweet il cordoglio del club del presidente De Laurentiis per la scomparsa dell'ex calciatore colombiano, deceduto all'età di 55 anni in seguito a un incidente stradale.

Leggi anche: