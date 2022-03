Liverpool-Inter dove vederla: Canale 5? Sky? Infinity? Amazon Prime? Le info

Liverpool-Inter, dove vederla? Champions League, news e info sugli ottavi di finale

Liverpool-Inter ci siamo. Martedì 8 marzo alle 21 la squadra di Simone Inzaghi prova a compiere l'impresa (quasi) impossibile all'Anfiel Road. Dopo la sconfitta per 2-0 di San Siro (gol di Firmino e Salah) serve una prova incredibile per superare gli ottavi di Champions League: una vittoria con 3 gol di scarto (2 non bastano e porterebbero al massimo a supplementari e rigori). I nerazzurri sono in buone condizioni dopo lo straripante 5-0 inflitto alla Salernitana (tripletta di Lautaro e doppietta di Dzeko), ma ovviamente per battere la squadra di Klopp (sette vittorie su sette in Champions nel corso della stagione) servirà una prestazione al limite della perfezione calcistica. Liverpool-Inter dove vederla? Tv e streaming, (probabili) formazioni, tutte le info.

Liverpool-Inter tv e streaming: Canale 5, Sky Sport, Infinity

Il match tra Liverpool e Inter sarà in diretta tv e in chiaro su Canale 5. Sky lo darà in diretta su Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite). In streaming la sfida di Champions League sarà trasmessa in diretta su Mediaset Infinity, sportmediaset.it, Sky Go e NOW.

Liverpool-Inter formazioni

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Elliott; Salah, Diogo Jota, Mané. All. Klopp.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lautaro Martinez, Dzeko. All. Inzaghi.

Leggi anche

Giroud mette in ginocchio il Napoli: Milan vola in vetta. Osimhen 6, Theo da 7,5... PAGELLE

Calciomercato: Dybala-Juventus, Inter pronta al colpo con il "tesoretto"

Bastianini trionfa in MotoGp nel nome di Gresini. Vietti-Migno, Italia super

E anche

Guerra Russia Ucraina, Cofferati: "La pace si difende anche inviando armi"

Guerra, Macron: "Putin non cede su nulla". Torna lo spettro nucleare dell'Iran

Ucraina, stop a Visa-Mastercard: Mosca chiede aiuto ai cinesi di Unionpay

Russia: "Ospitare jet ucraini è entrare in guerra". E Varsavia ci ripensa

Guerra, arrivano anche i mercenari siriani. Putin passa alla guerriglia urbana