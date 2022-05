Italia ripescata ai mondiali 2022 con l'esclusione dell'Ecuador? La situazione

Mondiali 2022 Qatar, Cile chiede l'esclusione dell'Ecuador

Mondiali di calcio 2022, negli ultimi giorni è montato il caso dell'Ecuador, che, malgrado la qualificazione per la rassegna iridata prevista in Qatar a novembre-dicembre, potrebbe essere squalificato. E i tifosi dell'Italia hanno sognato il ripescaggio. Motivo? Lo scontro legale lo ha innescato il Cile, portano sotto osservazione della Fifa la posizione del calciatore Byron Castillo. Nazionalità ecuadoriana, ma secondo l'accusa presentata dal Cile (rilanciata dal New York Times) avrebbe presentato un falso certificato di nascita essendo nato in Colombia e non in Ecuador. E per giunta in data diversa da quella indicata (avrebbe tre anni in più di quelli indicati sui documenti utilizzati per identificarlo come ecuadoriano). "Abbiamo inviato una denuncia alla Commissione Disciplinare della FIFA nei confronti del giocatore Byron David Castillo Segura e della Federcalcio ecuadoriana, per uso di falso certificato di nascita, falsa dichiarazione di età e falsa nazionalità del giocatore. Ci sono innumerevoli prove - si legge - che il giocatore sia nato in Colombia, nella città di Tumaco, il 25 luglio 1995, e non il 10 novembre 1998, nella città ecuadoriana del generale Villamil Playas".

Mondiali 2022, Ecuador replica al Cile: Respingiamo in maniera secca le false voci su Castillo"

Il Cile ha chiesto di assegnare tre punti a tavolino alle avversarie dell'Ecuador in ognuna delle otto partite di qualificazione ai Mondiali 2022 giocate da Castillo. "Respingiamo in maniera secca le false voci su Castillo - spiega una nota l'Ecuador - che ha affermato essere un cittadino ecuadoriano in senso legale e sportivo. Respingiamo categoricamente ogni tentativo da parte di chi cerca di evitare la nostra partecipazione al Mondiale in Qatar, che è stata legittimamente ottenuta sul campo".

Mondiali 2022, Italia rispescata? Niente da fare

E qui torniamo all'Italia di Roberto Mancini. Potrebbe essere ripescata per i Mondiali 2022 che si giocheranno in Qatar? La risposta purtroppo è no. Se mai la Fifa dovesse escludere l'Ecuador, a beneficiarne sarebbe il Cile che guadagnerebbe cinque punti in classifica ottenendo il pass per il torneo che si disputerà a novembre-dicembre.

