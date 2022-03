Italia ripescata ai mondiali 2022, la speranza arriva... dall'Iran

Italia ai Mondiali di calcio 2022? Le speranze di ripescaggio degli azzurri

L'Italia potrebbe andare ai Mondiali di calcio del Qatar in programma a novembre-dicembre 2022? Gli azzurri allenati da Roberto Mancini hanno qualche chance di essere ripescati malgrado l'eliminazione ai playoff (sconfitta contro la Macedonia del Nord, dopo aver chiuso il girone di qualificazione dietro la Svizzera)? Le speranze sono quasi nulle, inutile illudersi. Però il "quasi" lascia aperto un impercettibile spiraglio. Vediamo di cosa si tratta.

Italia ripescata ai mondiali 2022, il caso Iran

Le chance azzurre di giocare i Mondiali arrivano... dall'Iran che ha vietato l'accesso alle donne allo stadio nell'ultima sfida contro il Libano. Da lì le voci di ripescaggio per l'Italia. Infatti perché accada questo una Nazionale già qualificata per Qatar 2022 deve essere esclusa tramite sospensione o espulsione della sua Federazione calcistica da parte della Fifa. Insomma servirebbe il pugno duro dell'organizzazione guidata dal presidente Gianni Infantino nei confronti della federcalcio iraniana.

Italia ripescata ai mondiali 2022, il regolamento della Fifa

A quel punto il ripescaggio di un'altra nazionale sarebbe a totale discrezione della massimo organo calcistico mondiale, in base all’articolo 6 del regolamento: "Se una qualsiasi associazione si ritira o viene esclusa dalla competizione, la Fifa deciderà sulla questione a sua esclusiva discrezione e intraprenderà qualsiasi azione si ritenga necessario". E l'Italia ai Mondiali di calcio 2022, per giunta campione d'Europa in carica, farebbe felici sponsor e organizzatori. Ma, come detto, meglio non illudersi.

