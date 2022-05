Italia ripescata ai mondiali: Ecuador trema. "Gli azzurri...". Caos Qatar 2022

Mondiali di calcio, ripescaggio Italia al posto dell'Ecuador (e non del Cile): il regolamento Fifa

L'Italia ha davvero possibilità di essere ripescata e andare a giocare i Mondiali di calcio che si giocheranno in Qatar dal 21 novembre al 18 dicembre con la finale di Losail (Serie A ferma dal 13/11 al 5 gennaio 2023)? L'Ecuador può davvero essere squalificato per il caso legato a Byron Castillo (la loro Federcalcio ha respinto al mittente le accuse e ritiene di avere prove solidissime a proprio favore) con gli nazionale azzurra di Roberto Mancini "eletta" dalla Fifa anziché il Cile (che spera visto che guadagnerebbe 5 punti nel girone sudamericano superando anche il Perù (condannato comunque allo spareggio iridato contro Emirati Arabi o Australia) e finendo in scia a Brasile, Argentina e Uruguay)? La logica è che la Commissione Disciplinare potrebbe ripescare non i cileni (sempre ammesso che l'Ecuador venisse squalificato: cosa tutt'altro che scontata), ma la Federazione più alta in ranking rimasta esclusa dalle qualificazioni iridate in base all'articolo 6 ("Se una qualsiasi associazione si ritira o viene esclusa dalla competizione, la FIFA deciderà sulla questione a sua esclusiva discrezione e intraprenderà qualsiasi azione si ritenga necessario"). Ossia l'Italia.

Ecuador teme il ripescaggio dell'Italia ai Mondiali di calcio in Qatar? Le paure di media e giornali locali

Restiamo con i piedi per terra: le speranze di Barella e compagni di cancellare l'onta dell'eliminazione per mano della Macedonia del Nord sono al lumicino. Però intanto in Ecuador si registra un po' di tensione sul tema. E la paura è paradossalmente più legata all'involontario ruolo degli azzurri, che alle chance cilene (o del Perù che, nel caso, sosterebbe la tesi di una squalifica ecuadorena e non delle sconfitte a tavolino in grado di rivoluzionare la classifica). L'Italia si frega le mani, scrivono i media in Ecuador.

¡#Italia se hace eco del reclamo por #ByronCastillo y se ilusiona con ir al Mundial en vez de Ecuador! Medio italiano sostiene que si #FIFA sanciona a #LaTri, la Azzurra sería “elegible” para reemplazarla en #Qatar2022 https://t.co/My0IWXzE2u pic.twitter.com/kN0ZZ6evec — futbolecuador.com (@futbolecuador) May 11, 2022

Secondo i giornali locali "L'Italia ha molto più peso nella FIFA rispetto sia al Cile che all'Ecuador per il semplice fatto che è stata campione del Mondo. I disperati tentativi del Cile di danneggiare l'Ecuador alla fine possono finire in disgrazia per il Sudamerica". E il ranking che colloca gli azzurri di Mancini al sesto posto (migliore nazionale tra le escluse), completa gli incubi che tormentano le notti di media e tifosi in Ecuador. Ma, come detto, le possibilità di vedere l'Italia ai mondiali di calcio in Qatar sono poche a esser ottimisti. Meglio non fare voli pindarici e rassegnarsi a quasi due mesi da spettatori della rassegna iridata (come accaduto giù in Russia nel 2018 quando trionfò la Francia).

En Italia se hicieron eco del reclamo de Chile a la FIFA sobre Byron Castillo y empiezan a soñar con ir al Mundial en lugar de Ecuador. #LéaloEnElTelégrafo: https://t.co/31FWMHBEuX pic.twitter.com/7e37vuep7p — El Telégrafo Ecuador (@el_telegrafo) May 11, 2022

