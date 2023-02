Juventus, arabi all'assalto del club di Elkann: cessione bianconera, rumors

Juventus e l'assalto di un consorzo arabo: l'indiscrezione di Luca Momblano

Juventus made in Arabia? Il club bianconero passerà dalla Exor di John Elkann a un nuovo proprietario nel medio periodo? Secondo quanto ha raccontato Luca Momblano a Telelombardia ci sarebbe un assalto "da parte di un consorzio, almeno di un consorzio arabo. C’è un fondo che ha messo avanti una potenziale offerta per la Juventus, parliamo in ambito JP Morgan. Evidentemente in questo momento la Juventus è ritenuta non dico scalabile, ma trattabile probabilmente", le parole del giornalista di TL.

"Da questo punto di vista qui, attenzione perché inizialmente era il fondo PIF che si era fatto avanti, aveva chiesto anche una valutazione di massima che era disponibile ad arrivare a 1,8 miliardi, però per l’intero pacchetto - le parole di Luca Momblano - Exor non detiene l’intero pacchetto, ma in questo momento ci sono altri assalti arabi per la Juventus e non c’è una preclusione totale da quello che mi risulta. Ovviamente massima calma".

Juventus cessione? No alla vendita nel 2023

Secondo questa ricostruzione la Juventus comunque non dovrebbe passare di mano quest'anno: "Non mi risulta che Exor abbia messo in vendita la Juventus, però attenzione perché questo è l’anno del centenario il 2023 e una volta scavalcato questo anno, mi dicono che la Juventus sia acquistabile in maniera diretta, sulle quote del 60% di Exor con trattativa diretta”.

Leggi anche

Sky-Juventus, Costacurta: "E' Allegri che dice caz..". E anche Bergomi...

Nantes-Juventus dove vederla: Sky, DAZN o TV8? La Juve in tv e streaming: news

Vlahovic-Real Madrid-Juventus, conferme dalla Spagna. Calciomercato retroscena

Mourinho-Inter bis? La voce clamorosa che riporta lo Special One a Milano