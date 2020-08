Juventus, Agnelli ha scelto Andrea Pirlo: è lui l'allenatore per il post Sarri

Juventus, Agnelli ha scelto Andrea Pirlo per il post Sarri

La Juventus punta tutto su Andrea Pirlo: a poche ore dal flop in Champions League e dall'esonero di Maurizio Sarri, arriva questa decisione per alcuni versi clamorosa. Mentre erano tornate a girare le voci su Zidane, Simone Inzaghi, Pochettino e Paulo Sousa... ecco la svolta da Torino. Il Maestro promosso alla guida della prima squadra. Solo alcuni giorni fa era stato presentato come nuovo allenatore della Juventus Under 23. E già allora si era parlato di un suo possibile futuro alla guida della prima squadra: un Pirlo stile Zidane o Guardiola (passati dalle squadre di B di Real Madrid e Barcellona a quelle vere e proprie). Invece l'ex centrocampista di Juve e Milan ha fatto ancora meglio, compiendo il grande salto nel giro di pochi giorni e senza fare apprendistato in serie C.

Una vera e propria scommessa quella che la Juventus compie in queste ore e che arriva dopo una stagione 'agrodolce' (definizione di Andrea Agnelli) cha ha visto la Signora conquistare il nono scudetto consecutivo, ma uscire male dalla Champions contro il Lione e perdere la Coppa Italia in finale contro il Napoli. Per Andrea Pirlo ora si prospettano due sfide: portare la Juve a vincere il decimo campionato in fila (respingendo l'assalto in primis dell'Inter, determinata a interrompere l'egemonia bianconera in Italia) e dare l'assalto alla Champions League, trofeo che non viene portato a Torino dal 1996 (quando alla guida della Signora c'era Marcello Lippi).

JUVENTUS, RONALDO "E' TEMPO DI RIFLETTERE, TIFOSI CHIEDONO DI PIÙ"

"Ora e' tempo di riflettere, e' tempo di analizzare gli alti e bassi perche' il pensiero critico e' l'unico modo per migliorare. Un grande club come la Juventus deve sempre pensare come il migliore del mondo, lavorare come il migliore del mondo, cosi' che possiamo definirci uno dei migliori e piu' grandi club del mondo". Cosi' Cristiano Ronaldo sui suoi profili social, all'indomani dell'eliminazione della Juventus dalla Champions League, agli ottavi di finale, per mano del Lione. "La stagione 2019/20 per noi e' finita, molto piu' tardi del solito ma prima di quanto ci aspettassimo", ha proseguito l'asso portoghese, senza dimenticare il nono scudetto consecutivo: "Vincere ancora una volta la Serie A in un anno cosi' difficile e' qualcosa di cui siamo molto orgogliosi. Personalmente segnare 37 gol per la Juventus e 11 per la Nazionale portoghese e' qualcosa che mi fa affrontare il futuro con rinnovata ambizione e voglia di continuare a fare sempre meglio ogni anno. Ma i fan chiedono di piu' da noi. Si aspettano di piu' da noi. E dobbiamo essere all'altezza delle piu' alte aspettative. Possa questa breve pausa di vacanza permettere a tutti noi di prendere le migliori decisioni per il futuro e tornare piu' forti e impegnati che mai", ha concluso Ronaldo.

JUVENTUS. DYBALA "UN ANNO DIFFICILE, VOLEVAMO DI PIÙ"

Paulo Dybala, sfortunato protagonista dell'inutile vittoria contro il Lione che non e' bastata per accedere ai quarti di Champions League, torna sulla serata dello Stadium, con 14' giocati nel secondo tempo, fino a quando il suo problema muscolare si e' riproposto dopo una conclusione a rete. "Un anno diverso, strano, un anno difficile per tutti, non ci sono scuse o parole facili per le sconfitte, ma c'e' gioia per quello che abbiamo vissuto! Volevamo di piu' come tutti voi sicuramente! Quest'anno ci siete mancati nella parte piu' bella del torneo ma speriamo di festeggiare con voi nel prossimo! Grazie per il supporto e l'affetto di sempre. Fino alla fine... Forza Juve" scrive su Instagram l'attaccante argentino.