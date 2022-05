L'Olimpia Milano vola sul 2-0: Chacho e Datome strapazzano Reggio Emilia

Olimpia Milano-Reggio 91-65, la serie va sul 2-0

“L’obiettivo in ogni serie è crescere di partita in partita e stasera l’abbiamo fatto, tutti hanno dato un contributo e questo ci ha permesso di distribuire i minuti tra tutti. Credo sia stata una gara migliore rispetto alla prima. Abbiamo giocato con un equilibrio incoraggiante. Adesso, andiamo a Bologna e proviamo a chiudere subito la serie, sapendo che non sarà facile perché loro sono una squadra di grande carattere e vorranno vendere cara la pelle”. Ettore Messina analizza in sala stampa la vittoria per 91-65 dell'Olimpia Milano contro Reggio Emilia (già a fine primo tempo la partita era spaccata sul 57-32) che porta la serie dei quarti di finale playoff sul 2-0 dopo un match dominato dall'inizio alla fine.

Olimpia Milano, Chacho Rodriguez infiamma il Forum. Super Datome e Shields cresce

Super Chacho Rodriguez con 14 punti, 5 assist che trascinano i compagni e infiammano il pubblico del Forum. La serata mostra ottimi segnali di crescita da Shieds (9 punti, 5 rimbalzi, 2 assist) e Datome (16 punti con 5/7 dal campo), due giocatori che hanno superato i problemi fisici che hanno condizionato la loro stagione e, ritrovando condizione e fiducia, potranno essere importanti in vista del rush finale di questi playoff: “Gigi ha avuto mille traversie fisiche, ma quando ha giocato la sua presenza si è sentita. Il suo tiro è importante. E Shavon ha avuto un infortunio molto grave e solo ora sta ritrovando la scioltezza nel tiro. Se lo fai con tranquillità ti si aprono spazi diversi. Sono d’accordo, sono due crescite importanti e tocchiamo ferro. Speriamo di recuperare anche Melli”, spiega il coach dell'Olimpia Milano.

Olimpia Milano, standing ovation del Forum per Cinciarini

Jerian Grant è entrato bene nella serie rispondendo con una buonissima prestazione alla fiducia che gli ha concesso Messina. "Il suo può essere un innesto stabile in questi playoff? “Non so se sia definitivo, perché può dipendere da tante cose. Certamente, se Datome continua a giocare a questi livelli possiamo permetterci di avere un giocatore come lui come può darci qualcosa in penetrazione, come è stato oggi. Devo dire che in questa seconda parte di stagione Grant, quando ha giocato, l’ha sempre fatto bene. Può sbagliare un tiro o perdere un pallone, ma aggressività ed energia fisica non mancano mai”.

Il pubblico del Forum ha concesso una standing ovation ad Andrea Cinciarini quando è uscito a poco più di due minuti dalla fine, con l'ex capitano - migliore in campo dei suoi con 19 punti e ultimo ad arrendersi dei suoi - che ha risposto portandosi la mano sul cuore. E il coach dell'Olimpia sottolinea: “E’ stata una stagione meravigliosa, lo prova la fiducia che gli sta dando un allenatore esigente come Attilio Caja. Se uno come lui non se ne priva praticamente mai significa tanto. Non dico nulla di originale, è stato fantastico e credo che lo dimostrerà ancora in Gara 3”. Nel finale c'è stato anche il tempo per applaudire il giovane Stefano Erba che ha fatto il suo esordio in serie A nel finale di partita mettendo anche a segno due punti.

Ora la serie si sposta all'Unipol Arena di Bologna per Gara 3, in programma giovedì 19 maggio.

ARMANI EXCHANGE MILANO-UNAHOTELS REGGIO EMILIA 91-65 (27-14; 57-32; 78-45)

OLIMPIA MILANO: Grant 6, Erba 2, Ricci 8, Baldasso 8, Alviti 6, Rodriguez 14, Biligha 4, Hall 4, Shields 9, Hines 5, Bentil 9, Datome 16. All. Messina

REGGIO EMILIA: Strautins 7, Crawford 6, Colombo, Soliani, Johnson 3, Thompson 15, Hopkins 9, Baldi Rossi 6, Cinciarini 19, Larson. All. Caja

Note: tiri da 2: MI 20/31, RE 13/31; tiri da 3: MI 13/30, RE 8/25; tiri liberi: MI 12/16, RE 15/19; rimbalzi: MI 35 (Ricci 6), RE 31 (Larson 6); assist: MI 23 (Rodriguez 6), RE 13 (Cinciarini 3)

Leggi anche: