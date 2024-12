Lukaku, mezzo flop a Napoli (ma non è del tutto vero). Calciomercato, Zirkzee e le strategie sull'attaccante a gennaio

Napoli, difesa ok e l'attacco fatica

Il Napoli contro la Lazio (0-1 nel segno di Isaksen) weekend ha perso la seconda partita in serie A dopo lo 0-3 del Maradona con l'Atalanta (il 3 novembre) e la testa della classifica in campionato con la Dea di Gasperini che ha operato il sorpasso (e il duo Inter-Fiorentina a -1 dai partenopei, ma con la partita del Franchitra viola e nerazzurri da recuperare).

Nulla di grave, la corsa verso lo scudetto è lunga e la squadra di Antonio Conte ha mostrato solidità sin qui, al di là dell'ultima settimana in flessione di risultati (va aggiunta l'eliminazione in Coppa Italia proprio per mano della Lazio).

Il lavoro di 'copertura' funziona ottimamente; 10 gol subiti in 15 partite (Napoli miglior difesa con Juventus e Fiorentina) sono lo specchio del grande lavoro da parte del mister salentino e della squadra in questi mesi.

Manca invece qualche gol nel conto perché le 21 reti messe a segno mettono il Napoli al settimo posto tra gli attacchi più prolifici (alla pari del Parma) con -17 gol rispetto all'Atalanta, -13 dall'Inter e -12 dalla Lazio.

Napoli, Lukaku mezzo flop, ma è tutta colpa di Big Rom?

Davanti c'è da registrare qualcosa e forse da Lukaku ci si aspettava di più. Tanto lavoro anche per la squadra da parte di Big Rom, ma i gol sono solo 5 (quattro su azione e uno su rigore) e il più basso numeri di tiri (e tiri in porta) delle ultime stagioni.

L'altra faccia della medaglia però è che l'attaccante belga avrebbe anche bisogno di essere innescato meglio dalla squadra: le ultime statistiche raccontano di un Romelu che nel rapporto tra quanto calcia in porta e quanto fa gol ha una percentuale migliori rispetto all'anno dello scudetto con l'Inter ed è il terzo attaccante della serie A.

Calciomercato Napoli, Zirkzee-Osimhen e le voci su Simeone-Raspadori

In quest'ottica è possibile ipotizzare un acquisto a gennaio che possa rendere la manovra del Napoli più imprevedibile? Oggi come oggi infatti non sono previsti acquisti in attacco. Anche se si torna saltuariamente a parlare di Joshua Zirkzee (sogno anche della Juventus), che in questa prima parte di stagione ha fatto fatica in Premier League con la maglia del Manchester United. Tornano ciclicamente a girare le voci su un passaggio di Osimhen ai Red Devils nel mercato invernale (con il Galatasaray che dovrebbe ricevere un indennizzo per la chiusura anticipata del prestito) e l'ex Bologna agli ordini di Antonio Conte. Da ricordare che anche Psg e Chelsea sono alla finestra per l'attaccante nigeriano (clasuola da 75 milioni).

Ma al momento, come detto, siamo nel campo di suggestioni e scenari più che trattative.

Le voci sulle partenze di Simeone? Piace al Torino, ma Urbano Cairo per tentare il Napoli dovrebbe mettere sul piatto un'offerta da 15 milioni (che permetterebbero di accelerare il club partenopeo sul 20enne esterno del Lecce Patrick Dorgu, anticipando la concorrenza di Milan-Juventus). Tradotto: la partenza del Cholito è attualmente poco probabile.

Lo scambio Raspadori-Danilo? Indiscrezioni, ma la trattativa scalda molto più la Juventus che il Napoli. Tra l'altro l'infortunio di Kvaratskhelia (lesione di basso grado del legamento collaterale mediale) che terrà probabilmente fuori il georgiano sino a Natale, potrebbe concedere qualche occasione in attacco, magari proprio a Jack al fianco di Lukaku.

Calciomercato Napoli, non solo Dorgu. Kiwior pista calda per la difesa

Non solo Dorgu. Il Napoli in difesa non molla la pista Jakub Kiwior (Arsenal potrebbe aprire per il prestito per il 24ennne polacco ex Spezia) o per il classe '96 dell'Empoli, Ardian Ismajli per la difesa. Piacciono anche il 25enne jolly di Udinese e nazionale slovena (difesore-centrocampista) Jaka Bijol e in prospettiva il 21enne talento offensivo del Parma, Ange-Yoan Bonny.

