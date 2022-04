"Maradona morto ammazzato". Otto medici a processo. E tutti a giocarsi il 62

Morte Maradona, "Lasciato da solo per 12 ore, si poteva salvare"

Diego Armando Maradona è stato ucciso, non è morto di malattia. Dopo quindici mesi di indagini il Tribunale ha deciso di rinviare a giudizio otto tra medici e infermieri: l'accusa è di omicidio colposo. Diego, secondo quanto stabilito dalla perizia medica, è morto per il comportamento negligente del personale medico che lo aveva in cura. I magistrati della Procura di San Isidro - si legge sul Corriere della Sera - hanno concluso l’inchiesta e chiesto il processo per otto persone, fra le quali il neurochirurgo e medico personale Leopoldo Luque e della psichiatra Agustina Cosachov, ritenuti i principali responsabili della salute del Pibe de Oro. Rischiano grosso, anche perché l’opinione pubblica argentina segue passo a passo l’inchiesta e pretende condanne severe: perl’omicidio colposo si va da cinque a venticinque anni.

Da brividi - prosegue il Corriere - le motivazioni che hanno portato alla richiesta, raccolte in un dossier di 29 pagine, in cui minuziosamente si ricostruisce come gli imputati abbiano agito "in modo negligente e sconsiderato, incrementando di conseguenza i rischi per il paziente fino a determinare un fatale sviluppo che si sarebbe potuto evitare. Noncuranza e gravi omissioni hanno di fatto costretto il paziente allo stato di abbandono. Maradona — si legge in una delle tredici conclusioni del dossier — ha iniziato a morire almeno 12 ore prima, cioè presentava segni inequivocabili di un prolungato periodo di agonia". Diego è morto solo e abbandonato. Impazzano dopo la notizia le giocate dei numeri di Maradona al Lotto. Il 62 (morto ammazzato), l'1 (il giallo e anche l'oro) e la sua terna 10-25-47. I numeri della cabala suggeriti da Diego.

Leggi anche: