Nadal infortunio: 4-6 settimane di stop. I tornei (sul rosso) che salterà Rafa

Nadal infortunio di 4-6 settimane: lesione alla costola per Rafa

Lesione a una costola per Rafa Nadal: l'infortunio che è costato la sconfitta in finale nel Master 1000 di Indian Wells contro Taylor Fritz (dopo 20 vittorie su 20 partite nel 2022 che lo ha visto trionfare agli Australian Open battendo Medvedev nel match decisivo e a nel torneo 500 di Acapulco in cui aveva piegato nuovamente il russo in semifinale) lo costringerà a uno stop di 4-6 settimane. E' il verdetto degli esami medici sostenuti dal mancino di Manacor a Barcellona in visita dal dottor Ruiz-Cotorro, a capo del suo team medico.

Nadal infortunio: devastato e triste

"Non me lo aspettavo, non è una buona notizia - ha spiegato Rafael Nadal - Sono devastato e triste perché dopo un buon inizio di stagione avevo ottime sensazioni. Quello che farò è avere pazienza e lavorare sodo dopo la mia guarigione. Ancora una volta ringrazio tutti per il sostegno".

Già al termine della partita contro Taylor Fritz, Nadal aveva fatto capire che l'infortunio lo aveva limitato moltissimo e che lo preoccupava: "Avevo un forte dolore, anche durante la premiazione. Avevo difficoltà a respirare bene, bisogna capire se si tratta del costato o di altro. Quando respiro, quando mi muovo, sento un dolore acuto, come se avessi un ago piantato per tutto il tempo. Un dolore che mi limita molto proprio perché coinvolge la respirazione".

Nadal infortunio: quando torna? I tornei che salterà Rafa

A questo punto Rafa Nadal dovrà saltare qualche torneo sulla terra battuta, la parte della stagione che lui ama di più. I suoi tifosi già si chiedono: quando tornerà in campo? Scorrendo il calendario appare molto complicato pensare che possa essere al via del Master 1000 di Montecarlo (10-17 aprile). Seguendo la logica delle 4-6 settimane, è difficile ma non impossibile che giochi nel suo amato Master 500 a Barcellona (18-24 aprile).

Nadal infortunio: Madrid, Roma e Roland Garros... la corsa di Rafa verso il ritorno in campo

Mentre si può sperare di rivedere Nadal, sul rosso del 1000 di Madrid (forse il torneo su terra battuta dove si trovare 'relativamente' meno a suo agio con le sue condizioni a 655 metri di altitudine) e soprattutto, per la felicità dei tifosi italiani la settimana dopo agli Internazionali d'Italia a Roma (8-15 maggio), torneo che ha vinto 10 volte ed è l'ultima prova generale in vista dell'appuntamento per eccellenza di Nadal: il Roland Garros che inizierà il 22 maggio (finale il 5 giugno e c'è da giurarci che Rafa farà di tutto per essere in campo quel giorno nel tentativo di vincere lo Slam francese per la 14° volta cercando di portare a 22 i titoli dei 4 Majors).

Leggi anche: