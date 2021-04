Pirlo, Juventus-Napoli ultima spiaggia. L'ombra di Allegri sul Maestro...

Pirlo-Juventus, ultima spiaggia. L'ombra di Massimiliano Allegri sul Maestro

Dopo l’eliminazione dalla Champions, la Juventus non può permettersi un flop anche in campionato. E, come ha osservato Paolo Tomaselli, sul Corriere, il match di stasera con il Napoli può decidere il destino di Andrea Pirlo. Agnelli confermerebbe l’ex regista della Nazionale solo se i bianconeri battessero Gattuso, giocando bene.

In caso contrario, il nipote dell’Avvocato, per rendere... Allegri i fans e anche Cristiano Ronaldo, che stima il conte Max, richiamerebbe il pluriscudettato coach livornese.

L’addio a Pirlo, immediato o a fine stagione, conferma che, per eccellere su panchine di club prestigiosi, non basta vantare un passato da top-player. Mentre il ritorno di Massimiliano, che è stato un buon regista del Perugia e del Pescara di Galeone, non basterebbe ad archiviare gli errori nella costruzione della Juventus, debole a centrocampo, proprio nella migliore stagione, in bianconero, di CR7 (24 goal in 24 match!).