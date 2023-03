Real Sociedad-Roma dove vederla: Sky, DAZN, TV8? Tv e streaming, le news

Real Sociedad-Roma dove vederla: Europa League la partita in tv e streaming

Roma pronta alla sfida di Europa League: ottavi di ritorno contro la Real Sociedad in programma giovedì 16 marzo 2023 (ore 21), allo Estadio Municipal de Anoeta di San Sebastian. La squadra di José Mourinho è reduce dalla vittoria d'andata per 2-0 e dalla sconfitta in campionato casalinga contro il Sassuolo (3-4). Real Sociedad-Roma dove vederla? Guida veloce per seguire in tv e streaming la sfida che vale la qualficazione ai quarti di Europa League e le probabili formazioni (i giallorossi recuperano Ibanez e Pellegrini dopo l'infortunio alla testa della gara d'andata). Mentre su Friburgo-Juventus, leggi qui tutte le info

Real Sociedad-Roma in tv

Real Sociedad-Roma non verrà trasmessa su TV8. Niente diretta tv in chiaro per il match dei giallorossi di giovedì 16 marzo.

Real Sociedad-Roma tv e streaming dove vederla

La sfida della Roma sul campo della Real Sociedad si potrà vedere in tv e streaming su Sky (Sky Sport Uno e sul numero 251 del satellite) e su Dazn, oltre a SkyGo e Now.

Real Sociedad-Roma telecronisti

Real Sociedad-Roma sarà raccontata su Dazn con la telecronaca di Stefano Borghi e Simone Tiribocchi, mentre su Sky toccherà a Riccardo Gentile-Lorenzo Minotti.



Real Sociedad-Roma probabili formazioni

REAL SOCIEDAD (4-3-1-2): Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Diego Rico; Merino, Zubimendi, Illarramendi; Silva; Kubo, Sorloth. All. Alguacil.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Matic, El Shaarawy; Dybala, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho.