Sinner vs Djokovic, Osimhen supereroe del Napoli, Tamberi nella storia: Sport 2023 che show

Sinner illumina d'azzurro il tennis mondiale. Jannik, tra Atp Finals e Davis vinta con l'Italia

Jannik Sinner ha vissuto un anno incredibile: numero 4 del mondo (eguagliando Adriano Panatta), finalista alle Atp Finals 2023 di Torino contro Djokovic (che aveva battuto nel round robin), leader dell'Italia che vince la Coppa Davis a distanza di 47 anni (lui, Arnaldi Musetti, Sonego sulle orme di Panatta, Barazzutti, Bertolucci e Zugarelli) e capace di conquistare il primo Master 1000 in carriera (Open del Canada).

Prossimo step? Assalto ai tornei dello Slam (quest'anno semifinalista a Wimbledon) e al trono di numero uno del mondo Atp che appartiene a Novak Djokovic. Lui e Carlos Alcaraz (ma anche Daniil Medvedvev e Holger Rune) sono pronti a lanciare la sfida.

Sinner campione dentro al campo e icona dello sport italiano fuori: è entrato nel cuore dei tifosi e il fenomeno Jannik è stato incredibile negli ascolti tv (qui l'analisi)

Novak Djokovic, cannibale del tennis mondiale

Nole mostruoso: 3 titoli dello Slam (Australia, Roland Garros e Open Usa) con una finale persa (Wimbledon), la vittoria alle Atp Finals di Torino e un dominio assoluto sul tennis mondiale. Vero: Jannik Sinner (in semifinale di Coppa Davis) e Carlos Alcaraz (a Wimbledon) sono riusciti a batterlo, ma il 2023 di Novak Djokovic è stato da autentico 'Cannibale' alla Eddy Merckx

Jannik-Sinner, dopo la finale alle Atp Finals (foto Lapresse)



Scudetto Napoli, da Osimhen a Kvaratskhelia: una cavalcata vincente per la squadra di Spalletti

La cavalcata scudetto del Napoli di Luciano Spalletti ("Un mister da più di 3 stelle Michelin", come disse Antonino Cannavacciuolo ad Affari)? Uno spettacolo. La squadra di patron Aurelio De Laurentiis ha vinto il Campionato vinto con 90 punti: +16 sulla Lazio seconda. Una fuga iniziata in autunno e mai messa realmente in discussione dalle rivali. Victor Osimhen il bomber che ha bucato senza pietà le difese di mezza serie A (26 gol e 4 assist), Khvicha Kvaratskhelia eletto MVP della passata stagione a suon di reti (12), assist (10) e dribbling ubriacanti. La vittoria di una squadra, ma anche i triofo di una città. "Momento magico, non è più il tempo di Gomorra", ha raccontato Renzo Arbore ad Affaritaliani.it nelle ore del tricolore.

Qui il film dello scudetto: Simeone mette in ginocchio il Milan, 5 gol alla Juventus e... Così il Napoli ha vinto lo scudetto

Inter, Roma, Fiorentina... il calcio italiano in finale di Coppa

L'Inter è arrivata a un metro dall'impresa più grande: una finale da grande squadra quella persa dai nerazzurri contro il Manchester City di Guardiola (che ha conquistato il Triplete con Premier League e Coppa d'Inghilterra) dopo aver lottato sino all'ultimo secondo e sfiorato più volte il gol in grado di far vacillare anche il colosso inglese. La squadra di Simone Inzaghi è stata il faro dell'Italia che ha brillato nella Coppe pur senza portare a casa trofei.

Ricordiamo il Milan di Pioli in semifinale (eliminato proprio dall'Inter) dopo aver estromesso il Napoli futuro campione d'Italia ai quarti (e il Tottenham di Antonio Conte agli ottavi). La Roma di Mourinho poi è andata vicina alla conquista dell'Europa League (persa ai rigori col Siviglia con Dybala in lacrime alla fine), la Juventus ha fatto semifinale (bianconeri piegati anch'essi dagli andalusi) e la Fiorentina ha visto svanire il sogno di vincere la Conference all'ultimo atto contro il West Ham.

Olimpia Milano, terza stella nel basket italiano

Il 2023 è stato l'anno di uno scudetto storico nel basket: l'Olimpia Milano di Ettore Messina ha vinto il 30° titolo nazionale, riuscendo così cucirsi sul petto la 3° stella (raggiungendo la Juventus nel calcio). Con Gigi Datome MVP delle finali vinte 4-3 contro la Virtus Bologna (67-55 gara 7 che ha deciso il titolo al Forum davanti a 12.567 spettatori). E' stato il quinto tricolore dell'era Armani e il secondo consecutivo.

Tamberi nella storia: Gimbo campione del mondo di salto in alto

Gianmarco Tamberi ha vinto il titolo mondiale a Budapest saltando 2,36 davanti allo statunitense JuVaughn Harrison (stessa misura, ma con un errore) e al fuoriclasse qatariota Mutaz Barshim (2.33). Titolo iridato arrivato in un 2023 che lo aveva visto anche laurearsi campione d'Europa a Cracovia.

Gimbo nella storia, lui che alle Olimpiadi di Tokyo 2020 aveva conquistato la medaglia d'oro (ex aequo con Barshim): a Parigi 2024 la prossima estate c'è da giurarci che farà di tutto per difendere il suo titolo e fare un salto in alto dalla storia alla leggenda. Mondiali per l'Italia con altri lampi: l'argento spettacolare della staffetta 4x100 con Roberto Rigali, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta e Filippo Tortu (secondi in 37"62 battuti solo dai fenomeni Usa in 37"38), quello Leonardo Fabbri nel getto del peso e il bronzo di Antonella Palmisano nella 20 km di marcia.

Volley, Italia vice-campione d'Europa. Perugia sul trono mondiale

L'Ital-volley arriva a un passo dal sogno: medaglia d'argento, comunque bellissima, agli Europei. In un PalaEur di Roma con 11.300 spettatori (record d'incasso), sotto gli occhi del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, gli azzurri non riescono a bissare il trionfo di due anni fa a Katowice e cedono lo scettro continentale alla Polonia guidata da Nikola Grbic. Perugia invece festeggia l'oro. La squadra umbra, trascintata da Simone Giannelli, ha vinto un'altra volta il Mondiale per Club di pallavolo: per il secondo anno consecutivo la Sir Susa Vim ha vinto il torneo iridato maschile, superando i brasiliani dell'Itambé Minas per 3-0.

Italia vs Polonia - Finale Campionato Europeo Pallavolo



Mondiali di nuoto, Thomas Ceccon stella italiana

Oro nei 50 farfalla e argento nei 100 dorso: Andrea Ceccon stella dell'Italia che chiude i Mondiali di nuoto in Giappone con 14 medaglie. Il 22enne fuoriclasse dell'Italia guida anche la 4x100 stile libero che finisce seconda (Alessandro Miressi, Manuel Frigo, Lorenzo Zazzeri). Gli azzurri finiscono sul gradino più alto del podio anche nella 4x1500 in acque libere con Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci, Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza. Proprio Greg è splendido quando chiude secondo nella 5 km in acque libere davanti proprio ad Acerenza. In vasca da segnalare anche l'argento di Nicolò Martinenghi nei 100 rana e tra le donne il bronzo di Benedetta Pilato nei 50 rana.



Thomas Ceccon

Vingegaard domina il Tour de France. Giulio Ciccone sulle orme di Chiappucci

Jonas Vingegaard ha stravinto il Tour de France 2023 chiuso con 7'29" di vantaggio su Tadej Pogacar (miglior giovane). Sul podio Adam Yates staccato di 10'56". C'è spazio per una festa italiana alla Gran Boucle: maglia a pois di migliore scalatore al 28enne abruzzese della Lidl-Trek Giulio Ciccone che la riporta nel nostro Paese a 31 anni dalla vittoria di Claudio Chiappucci. Sul fronte delle grandi corse a tappe è dominio della Jumbo-Vismara, che porta a casa anche il Giro d'Italia con Primoz Roglic e la Vuelta addirittura monopolizzando il podio: Sepp Kuss chiude davanti ai compagni di squadra Jonas Vingegaard e Primoz Roglic. Mathieu Van der Poel è invece diventato Campione del mondo di ciclismo su strada con Wout Van Aert argento e Tadej Pogacar bronzo. A proposito di Mondiali, Filippo Ganna ha vinto per la sesta volta inseguimento individuale (argento a squadre): Pippo è statto straordinario anche nelle Classiche Monumento con il secondo posto alla Milano-Sanremo e il sesto posto alla Parigi-Roubaix. Italia che non ne ha vinta nessuna, ma in chiusura di 2023 è arrivato il bellissimo secondo del giovane talento azzurro Andrea Bagioli al Giro di Lombardia (dove ha fatto tris Tadej Pogacar)