The Night of Kick and Punch, kickboxing approda alla Reggia di Venaria

Sabato 18 giugno, nella splendida Reggia di Venaria, in Piazza della Repubblica 4 a Venaria Reale (Torino) avrà luogo la dodicesima edizione di The Night of Kick and Punch, gala dedicato agli sport da ring che quest’anno avrà come protagonista la kickboxing stile K-1 che consente di colpire l’avversario con calci, pugni e ginocchiate. Denominata Black Tie Edition (edizione in cravatta nera), organizzata da Angelo Valente, in collaborazione con la Reggia di Venaria, con la Sap Fighting Style dell’Avv. Michele Briamonte come sponsor tecnico, con la partecipazione straordinaria di Elisabetta Canalis, la Night of Kick and Punch 12 sarà un evento ad invito in cui gli spettatori potranno assistere ai combattimenti seduti a tavola, gustando pietanze di alta cucina dopo aver bevuto un aperitivo nello spettacolare giardino della Reggia di Venaria.

“The Night of Kick and Punch – Black Tie Edition” sul ring Luca Cecchetti e Luca Grusovin

Due atleti italiani combatteranno per il titolo mondiale della Wako-Pro, la principale federazione internazionale di kickboxing presente in 130 paesi nei cinque continenti: Luca Cecchetti sfiderà il bielorusso Maksim Kazaku per il vacante titolo dei pesi gallo (dai 54,600 ai 56,400 kg), mentre Luca Grusovin sfiderà il campione d’Europa Tito Macias (Spagna) per il vacante titolo dei pesi piuma (dai 56,500 ai 58,200 kg). I due combattimenti saranno sulla distanza delle 5 riprese da 3 minuti ciascuna. Luca Cecchetti e Luca Grusovin fanno parte del team di Angelo Valente e si allenano sotto la sua direzione presso le palestre Kick and Punch in Via Sardegna 60 a Pieve Emanuele e Kick and Punch Downtown Milano nella centralissima Via Vivaio 1 nel capoluogo lombardo.

“Portare la kickboxing in una sede storica, aristocratica ed esclusiva come la Reggia di Venaria è un’opportunità che non potevo lasciarmi sfuggire – spiega Angelo Valente – perché voglio fare tutto quello che posso per aumentare la popolarità della kickboxing in Italia. Nessuno ha mai organizzato un evento di kickboxing in una sede tanto prestigiosa. La Reggia di Venaria fa parte delle residenze reali sabaude ed è patrimonio mondiale dell’umanità dell’Unesco. La bellezza della Reggia è indescrivibile. Alla Night of Kick and Punch – Black Tie Edition saranno invitati personaggi di primo piano che di solito non frequentano le manifestazioni di kickboxing. Farci conoscere da un nuovo pubblico può solo dare benefici al nostro sport. Dal punto di vista tecnico, gli atleti che combatteranno sono fra i migliori campioni di kickboxing che l’Italia possa offrire. Luca Cecchetti è stato campione del mondo dei pesi piuma Wako-Pro (World Association of Kickboxing Organizations), mentre Luca Grusovin è stato campione del mondo dei pesi leggeri IKL (International Kickboxing League). Voglio ringraziare l’Avv. Michele Briamonte che ci sostiene con la Sap Fighting Style, sponsor tecnico di diverse edizioni della Night of Kick and Punch negli ultimi anni.”

La Night of Kick and Punch 12 inizierà alle 20.00 ed offrirà al pubblico una decina di incontri dello stile K-1. Quelli che non avranno in palio il mondiale saranno sulla distanza delle tre riprese da tre minuti ciascuna. I nomi degli atleti che saliranno sul ring saranno resi noti nelle prossime settimane.

