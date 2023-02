Valentina Vignali show: perizoma, bikini, balli e... Esplosiva, che foto!

Valentina Vignali foto spettacolari: dai Caraibi al ritorno in Italia

Valentina Vignali super star. La campionessa di basket è stata protagonista nei giorni scorsi con i suoi post dai Caraibi: tra bikini e perizomi, costumi e vestiti da sera mozzafiato, i suoi fans hanno innondato di like il profilo social della sportiva e influencer.

Ma come tutte le cose belle, arriva la fine della vacanza per lei.

La Vignali è ormai tornata a casa e ha ripreso la sua routine che racconta sui social ai 2,6 milioni di follower che la seguono ogni giorno (prima della vacanza tra l'altro aveva spopolato la foto con la felpa dei New York Knicks e sotto nulla): dagli allenamenti in palestra, ai selfie con la canotta da basket o in lingerie.

E una video-story in cui la si vede ballare scatenata. Valentina da applausi!





Leggi anche