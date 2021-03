Taylor Mega asfalta tutti: “Per un fisico così serve....”

"Punture di ormoni, ma ce la fate?”: Taylor Mega smorza ogni polemica. E lascia tutti senza fiato. Basta seguire i suoi consigli per avere un fisico così. Lei, con milioni di followers al seguito, non vuole sentire polemiche inutili.

Taylor Mega è sempre sul pezzo: viste le ultime foto in costume non serve la prova del nove perché il segreto per un fisico come il suo è tutto legato allo sport.

La super influencer, che ha lanciato anche una linea di fitness, torna a tuonare: “Ragazzi vogliamo parlare delle persone che mi scrivono che per avere questo fisico mi faccio di bamba o mi faccio punture di ormoni… ma ce la fate? Se uno si allena bene, ti viene questo fisico. Uno mica deve per forza drogarsi”.

L’ultimo video do Taylor Mega è già virale: il suo workout sulla spiaggia di Dubai prevede 21 squat, 15 plank twist, 12 russian twist, 1 min di recupero e ripetere per 4 serie. Provare per credere. Intanto, Taylor ha lanciato da poco “Mega fitness”: si tratta di un progetto ambizioso che dal punto di vista imprenditoriale sta facendo sognare tutti. Qualcuno, in Italia, l’ha ribattezzata “regina del deserto” poiché sta spopolando praticamente ovunque.

Taylor, solo qualche giorno fa, era stata fotografata in Ferrari rosa: una trovata geniale per lanciare la sua nuova campagna che ha preso il via anche a Dubai. Taylor raccomanda tutti: “Fate sport”. E ora che l’Italia è quasi completamente in zona rossa i suoi allenamenti in casa sono preziosissimi. Provare per credere.