Mercoledì, 4 novembre 2020 - 19:25:00 Anitta in esclusiva a RTL102.5: “Non solo sogni, adesso le sfide” La superstar brasiliana si collega via Zoom con la prima radio d’Italia. Per lei una sorpresa mozzafiato. Rudy Cifarelli

Una vera intervista esclusiva. Una bomba. Anitta, superstar da 48 milioni di follower su Instagram, si collega via zoom con RTL1025, durante Protagonisti (con Federica Gentile, Francesco Fredella e Gianni Simioli).



Giusto qualche numero: MTV Europe Music Awards, 5 nomination ai Latin Grammy Awards, 48 milioni di followers su Instagram, 4,9 miliardi di visualizzazioni su YouTube. Tutto questo, ma anche tanto di più, è una parte della carriera di Anitta. Che sta facendo ballare il mondo intero con i suoi brani. "Ho iniziato seguendo le star di cui ero fan. Poi il successo nel mio Paese, il Brasile - grande quanto un continente intero - mi ha regalato tanto successo. Adesso è arrivato il momento delle sfide", racconta Anitta dal Basile in collegamento in diretta con RTL1025. Ma la vera bomba arriva in diretta quando Anitta parla di un amico: Fred De Pamla (con lui ha spopolato facendo ballare il mondo intero). Ed ecco servita la sorpresona su un piatto d'argento: la Gentile chiama al telefono De Palma, che ieri ha festeggiato il compleanno. Anitta resta senza parole. "Ciao, amico. Tanti auguri a te, tanti auguri Fred", canta la superstar. De Palma sorride e annuncia presto un viaggio in Brasile. Anitta poi dice: "Fred era poco famoso dalle mie parti, ora è una vera star. Ed io la stessa cosa in Italia".

