Ascolti tv, “Amici” vince e con le radio in studio è tutt’altra musica

Che nessuno tocchi Amici. Un vero gioiello della televisione italiana. Maria De Filippi, con il suo inimitabile aplomb, porta a casa un'altra vittoria. Lo spin-off di Amici, che prevede quattro puntate evento per raccogliere fondi a favore della Protezione civile, sfiora il 19% di share con quasi 4 milioni di telespettatori. Rai1, invece, con Tutti i soldi del mondo si ferma all'11% e Propaganda Live viene battuto da Quarto Grado: il primo con il 6,3 % di share e il secondo con il 6,7.

La vera novità di questo speciale di Amici sono le radio, rappresentate in studio dagli speaker. La Rete ha apprezzato notevolmente la new entry di questa edizione speciale. La radio resta il mezzo tradizione, e al tempo stesso più innovativo di sempre, dove i talenti scoperti dalla scuola di Maria continuano a cavalcare il successo guadagnato in tv. Ieri ne abbiamo visti tanti. Da Stash a Michele Bravi, passando per Random, Irama, Urso e tanti altri.

Tra gli speaker delle radio presenti in studio spicca Federica Gentile, storica voce di RTL102.5 (la più ascoltata d'Italia) che è anche direttore artistico di Radio Zeta, network italiano (che fa capo ad RTL102.5) con un target tutto giovanile. Una radio che strizza l'occhio alla "Generazione futuro".

La Gentile ha accolto positivamente il ritorno sulle scene di Michele Bravi, coinvolto in un incidente stradale in cui morì una donna. Il suo garbo è stato apprezzato sin da subito dall'attentissimo popolo del web. Poi la speaker di RTL102.5 ha espresso giudizi positivi sul brano di Random (che in radio sta andando fortissimo). Ma quando ha parlato di uno scambio di sguardi (abbastanza sospetto) tra Alberto Urso e Gaia c'è stato un vero exploit di contatti in Rete. Tutto passa per radio, che vince e convince. Il popolo del web ha promosso a pieni voti la novità targata De Filippi.