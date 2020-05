Ascolti tv: Bonolis “fa rumore” più di Diodato all’Arena di Verona

Ancora una volta vince Paolo Bonolis. Che porta Canale 5 in vetta nel duello dello share (e ci dicono che si sia ricucito lo strappo con il Biscione). Da una parte su Rai1 c'è Diodato, solo all'Arena di Verona a cantare la sua "Fai rumore", e dall'altra su Canale5 Paolo Bonolis con Ciao Darwin.

Come finisce? La legge di Darwin non perdona. Infatti, l' Europe shine a light - che ha manda in stand By l'Eurovision a causa del Coronavirus - registra con l'esibizione di Diodato 2,7 milioni di telespettatori ed uno share del 11 %. Ciao Darwin 8 - Terre desolate porta a casa 4,4 telespettatori con il 21,3% di share. Boom.

Solo qualche giorno fa si parlava di una rottura clamorosa tra Bonolis e Mediaset, con il suo possibile ritorno in Rai. Invece, sembra che ci sia stato un ritorno di fiamma. Tanto atteso. Insomma, Bonolis - un vero fuoriclasse - è come il re Mida della televisione: quando tocca lo share diventa oro. E luccica.

La Rai, probabilmente, dovrà attendere e corteggiarlo ancora un po'. Lui si gode la vittoria in replica del suo show al quale lavoro, come aveva raccontato giorni fa, ininterrottamente per mesi.