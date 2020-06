Ascolti tv, i “Conti” tornano. E con Malgioglio ospite è boom di ascolti

Carlo Conti vince. Top dieci, il programma di Rai1 giunto alla seconda puntata, batte con il 19,1% di share Maria De Filippi e Tu si que vales (che si ferma al 14,9% di share). Dopo oltre 15 anni Malgiogio torna ospite di Carlo Conti in Rai: era dai tempi de I raccomandati - lo storico programma della Rete ammiraglia- che non lo vedevano in quegli studi.

I conti tornano. Alla perfezione. Perché ieri sera non mancava la concorrenza spietata: Quarto Grado, Crozza e le altre Reti con la programmazione fiume. Ma "Conti" alla mano la vittoria la conquista Carlo. Che con Malgiglio ospite fa piazza pulita di ascolti.