Ascolti tv, i David vanno giù e Scherzi a parte batte tutti. Mediaset vola

Top e flop. Stavolta, inavvertitamente, i David di Donatello vanno giù. Non era mai accaduto di assistetere ad un evento così atteso senza pubblico, senza red carpet. Senza flash dei fotografi. Senza l'immancabile chiacchiericcio a fine serata sugli outfit dei partecipanti. Niente selfie.

Una lunga lista di premiati, tutti big che hanno portato l'Italia nel mondo grazie al cinema. Ma tutti assenti. David di Donatello senza ospiti e pubblico. Sicuramente una serata inedita, difficile, per Carlo Conti che è un grande professionista della televisione con una carriera formidabile alle spalle. "Una serata non da criticare ma da apprezzare perché solo così possiamo premiare il nostro cinema italiano e non buttare via un anno importante", aveva detto il conduttore alla vigilia dell'evento.

Rai1, con l'8,4% di share e 2 milioni di spettatori, viene superata da Canale5. Infatti, Scherzi a parte - in replica - mostra i muscoli con 2,1 milioni di telespettatori e il 9.3%, facendo gioire i piani alti di Cologno Monzese. E' un venerdì d'oro per Mediaset: Quarto Grado di Gianluigi Nuzzi continua a volare con l'8,6% di share.

E in una serata così difficile, con l'ingrombrante presenza dei David, si fa spazio anche La7. Propaganda Live registra 1.553.000 spettatori con uno share del 7.5% (un dato molto alto per la prima serata della Rete di Urbano Cairo, che sta inanellando una serie di successi).