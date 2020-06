Ascolti tv, Marzullo va in pensione: “Sottovoce” spunta un’indiscrezione

In pensione tra pochissimi giorni. Sigla finale - di coda come si dice in gergo - per Gigi Marzullo. Il re della notte, da una vita inchiodato alla fine del palinsesto di Rai1, con la sua immancabile classe conclude la carriera in bellezza. Sottovoce, Applausi, Cinematografo: Marzullo ha raccontato l’Italia intervistando decine e decine di personaggi. Sempre di notte.

Ma ora la Rai potrebbe proporgli un contratto di consulenza per “blindarlo” sulla Rete ammiraglia. E’ un’indiscrezione che circola in queste ore. Sicuramente Marzullo non ha mai tradito la tv di Stato. Come dire: il primo amore non si scorda mai.

La sua carriera giornalistica è iniziata dopo la laurea in Medicina, ma Gigi non ha mai Indossato il camice bianco. Ha preferito la macchina da scrivere e il microfono. Così, si è trasferito a Roma strizzando l’occhio al giornalismo con l'arrivo i televisione. Sempre Rai1. Sempre con grande interesse verso la cultura: dal cinema al teatro, passando per i libri.

Poco incline alle nuove tecnologie, pensate che non possiede smartphone (pare che abbia un vecchio Motorola come si usava oltre dieci anni fa). E’ sempre sopra le righe, che ama. L’avrete sicuramente notato dalla sua camicia. Ma questa è un’altra storia. Qualche anno fa ha sposato - dopo un lunghissimo fidanzamento lontano dal gossip e dai riflettori - la sua storica fidanzata Antonella De Lellis. A celebrare il rito civile un amico di vecchia data di Marzullo, Ciriaco De Mita.