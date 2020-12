Telethon, chiude in bellezza. Bene Daniele e Paolo Belli

E Telethon fa mettere la mano sul cuore agli italiani. Di nuovo. Numeri milionari per la storica maratona di soldiarietà di Rai1. Vola la raccolta fondi, ma soprattutto salgono gli ascolti con un risultato sorprendente nel sabato pomeriggio di Rai1.

C'è Eleonora Daniele, uno dei volti di punta di Rai1 (che conduce tutti i giorni "Storie italiane"), dalle 16.40 alle 18.40. E' il momento più istituzionale della raccolta fondi Telethon. La giornalista veneta scende in campo e si registra un vero boom per Rai1 con quasi un milione e mezzo di spettatori. E si sa che con Telethon lo share non è mai stato alto come ieri nel corso della storia della televisione italiana.

Si tratta dell'ultimo segmento di chiusura dedicato alla maratona di soldiarietà, condotto da Eleonora Daniele e Paolo Belli. La raccolta fondi raggiunge livelli importantissimi, considerando il difficile momento che l'Italia stia vivendo.

Vince la qualità e il servizio pubblico quest’anno continua a dare buoni frutti. Il discorso del presidente di Telethon Montezemolo viene molto apprezzato soprattutto perché quest’anno la terapia genica ha salvato tantissimi bambini.