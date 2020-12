Luca Valori, il giovane imprenditore che possiede un impero digitale

Bello. Ricco. Elegante. Intraprendente. Soprattutto famoso sui social e in Rete quando si parla di e-commerce: quella di Luca Valori è una storia che inizia dal basso. Ora, ad appena 25 anni, è un esempio per molti giovani imprenditori che si avvicinano al mondo digitale.

Luca Valori è un ragazzo come tanti altri, ma ad un certo punto decide di mettersi sulla corsia di sorpasso. Premendo sull’acceleratore. Si appassiona al digitale quando frequenta l’università in Lussemburgo, capisce di avere le qualità giuste e strizza l’occhio ad una nuova avventura.

Così, lascia gli studi, inizia a lavorare come segretario in una scuola per mettere da parte i primi soldi. Investe tutto alla ricerca del successo.“Ho iniziato a investire nell’on line”, racconta ad Affaritaliani. I suoi primi guadagni, dopo l’avventura nel mondo digitale, sono all’incirca di 40 mila euro al mese. Un vero successo. Ma è solo all’inizio della sua scalata. Oggi con sacrifici e sudore, Valori guadagna cifre a sei zeri ogni anno e si attesta tra i più influenti sul mercato internazionale on-line.

E “Forbes”, il più autorevole giornale economico, parla di lui come uno dei geni di questo nuovo settore digitale- che potrebbe rappresentare per molti giovani il nuovo modello lavorativo.

Luca è attivo venti ora a giorno on line, dodici mesi l’anno. Vive a Dubai, ma conosce Roma come le proprie tasche. “Ho vissuto nella Capitale”, precisa al telefono. “Sono spesso in Italia. Ora mi trovo in Portogallo per lavoro”, rimarca. Ovviamente si tratta di business: computer sempre accesso, fotocamera pronta per mettersi in contatto con i suoi allievi (perché Valori è anche docente con i suoi corsi on line che stanno spopolando), che da ogni parte del Mondo si mettono in contatto con lui.

Attualmente, tra le tante attività, Valori si sta concentrando sul dropshipping. Il suo intuito gli dice che si tratta di un sistema molto innovativo, in grandi di ottenere ottimi ricavi. “In pratica il venditore vende un prodotto a un utente finale, senza possederlo materialmente nel proprio magazzino”, racconta. “Così, il venditore compie la vendita e trasmette l’ordine al fornitore (chiamato dropshipper). E alla fine la spedizione del prodotto acquistato all’utente finale”, continua Valori.

Adesso a cosa sta pensando il genio dell’e-commerce? “Un brand”, assicura. Seguitelo. Potrebbe stupirvi molto presto.