“Vivo qui con Loredana”: Al Bano fa chiarezza. Doccia gelata per Romina

Il triangolo no. Al Bano non l’ha mai considerato. E così all’Adnkronos ha confermato di essere a Cellino con Loredana Lecciso. Un'indiscrezione di cui vi avevamo già parlato da settimane con le nostre spifferate. Adesso, però, è arrivata la doccia fredda - anzi ghiacciata - per Romina Power. Soltanto qualche giorno fa con un post - (a mo’ di avvertimento alla Lecciso) aveva annunciato il suo ritorno nelle Tenute Carrisi.

Ma ci ha pensato il Leone di Cellino a mettere le cose in chiaro. Punto. Palla al centro: Al Bano e Loredana vivono insieme. Di nuovo. E’ ufficiale. Romina, invece, deve accontentarsi di un’altra casa (sempre nelle grandi Tenute alle porte di Brindisi). Ma senza Al Bano. Che si diletta in questi giorni a passeggiare nel bosco con Loredana, si occupa dei loro figli Bido e Jasmine. Poi l’azienda di famiglia. Le fotografie di una vita, i dischi e quei 500 brani scritti in 55 anni di carriera. Forse Al Bano sta pensando anche ad un nuovo lavoro discografico. Ma c’è ancora tempo per farlo.

“Io vivo qui con Loredana. Romina ha una sua casa nella tenuta. E ognuno sta a casa sua rispettando le regole”, ha raccontato il cantante all’Adnkronos. Alle nostre orecchie indiscrete arriva anche la notizia di un feeling la Lecciso ormai sospetto da tempo.

Tra loro, si sa, i rapporti sono da tempo scanditi da una vera e propria simbiosi. Un voce di corridoio ci dice che Al Bano quando viaggia per lavoro (e quindi si allontana da casa) chiama in continuazione Loredana e i suoi figli. E’ sempre stato un papà attentissimo alle necessità dei suoi ragazzi.

L’ultima battuta della sua ex moglie durante la finale di Amici sembra averlo un po’ infastidito. La Power ha parlato di bacio dietro le quinte ed Al Bano ha smontato tutto il racconto. Subito. Senza pensarci due volte. Così come ha rivelato di stare in quarantena con la sua Loredana., confermando un'indiscrezione che vi avevamo già lanciato. In primavera sbocciano le rose come gli amori, che "fanno giri immensi e poi ritornano".