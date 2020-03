Contro le aggressioni di virus e batteri una difesa naturale: la canapa sativa

Una difesa naturale in più grazie alla canapa sativa

È composta da un coniugato di olio di canapa sativa e oli essenziali la nuova soluzione Made in Italy per igienizzare le mani. A svilupparla è la Pmi milanese Freia Farmaceutici, da tempo impegnata nella ricerca e nella produzione di dispositivi medici, alimenti dietetici e integratori a base di derivati del seme di canapa sativa, che già a partire dal 2010 ha iniziato una serie di sperimentazioni per formulazioni topiche adatte ad assicurare processi di igienizzazione e disinfezione della cute senza arrecare ad essa potenziali danni, in particolar modo eczemi e dermatiti.

Una innovativa crema gel

Freia sta operando per poter mettere in commercio entro poche settimane diverse soluzione di prodotti a uso topico: il primo prodotto sarà una innovativa crema gel che offrirà una sicura igienizzazione delle mani, prendendosi al contempo cura della pelle, anche la più delicata, lasciandola idratata e protetta. Diversamente dai prodotti igienizzanti ad oggi in commercio, la soluzione innovativa non contiene alcol, che ha lo svantaggio di seccare molto la pelle, per cui un utilizzo continuato e prolungato può avere effetti negativi sulla cute.

Alessandro Cavalieri

“Le ricerche condotte nei nostri laboratori hanno dimostrato l’efficacia igienizzante del nostro coniugato di olio di canapa e oli essenziali anche contro la presenza di agenti patogeni”, dichiara Alessandro Cavalieri, ceo di Freia Farmaceutici. “Stiamo quindi cercando di accelerare i tempi di produzione e l’immissione sul mercato di questo nuovo prodotto anche per poter dare il nostro contributo, seguendo le indicazioni dell’OMS, per una corretta igiene delle mani, così da limitare possibilità di contagio, soprattutto in questa fase di diffusione del coronavirus”.

Grazie a una lungimirante strategia di R&D in ambito agronomico, estrattivo e farmaceutico, oggi Freia Farmaceutici è una delle due aziende europee – l'unica in Italia – ad aver sviluppato soluzioni terapeutiche a base di canapa sativa autorizzate dai rispettivi organi di tutela della salute pubblica, prive di THC e CBD. L'azienda ha condotto diverse sperimentazioni cliniche dimostrando l'efficacia terapeutica dei propri prodotti nel trattamento di malattie cardiovascolari e metaboliche, di aterosclerosi, dislipidemia, ipertensione e malattie metaboliche, incluso il diabete e le sue relative complicanze, e nelle malattie dermatologiche e dermo-oncologiche, come radiodermiti, dermatiti e psoriasi.

Freia Farmaceutici è un’azienda italiana pioniera nello sviluppo di innovativi dispositivi medici, alimenti dietetici a fini medici speciali e integratori alimentari a base di derivati del seme di canapa sativa. Grazie a una lungimirante strategia di R&D in ambito agronomico, estrattivo e farmaceutico, guidata da un team multidisciplinare di livello internazionale, oggi Freia Farmaceutici è leader in Italia e tra le principali aziende europee attive nello sviluppo di prodotti a base di canapa sativa con proprietà utili per la salute umana in campo cardiovascolare, dermatologico, allergologico e ginecologico. Titolare di sette brevetti, e di diverse linee di prodotti registrati presso il Ministero della Salute, Freia Farmaceutici si pone l’obiettivo di contribuire al progresso della medicina, rispondendo alle esigenze di medici e pazienti e assicurando un comportamento etico nelle attività di ricerca e sviluppo, di produzione e di comunicazione.

Per maggior informazioni: http://www.freiafarmaceutici.it/