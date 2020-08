Creatività e digital marketing. WIX e Contacta Group assieme in Italia

Wix e Contacta Group hanno firmato un importante accordo per lo sviluppo commerciale in Italia dei prodotti e servizi della società israeliana.

Wix, società quotata al Nasdaq di New York, presente sul mercato dal 2006 con la propria piattaforma per la realizzazione di siti e di servizi di digital marketing ha scelto Contacta Group per il mercato italiano per le competenze ed il radicamento su tutto il territorio.

Wix.com è una piattaforma di sviluppo web HTML5 e mobili attraverso l'uso di strumenti online drag and drop. Wix si basa sul modello economico freemium.

Potenziata dallo sviluppo dello smart working causato dal coronavirus, Wix diventa la seconda azienda israeliana in termini di capitalizzazione. Il valore delle azioni della popolare piattaforma è aumentato di oltre tre volte da marzo, raggiungendo un picco di $ 319 sul Nasdaq.

Franco Ciriello

“Wix consta di circa 180 milioni di utenti in 190 Paesi. Questi numeri, che rappresentano il presupposto per garantire ai clienti una stabilità in termini tecnologici per la propria presenza online, garantiscono la vera opportunità per qualsiasi tipologia di clientela”, afferma Franco Ciriello, CEO & Founder di Contacta Group.

Fondata nel 2020, Contacta Group è una start-up italiana attiva nel campo delle soluzioni innovative di digital e conversion marketing.

Un fantastico team

Raffaele Girone

“Quello di Wix è un fantastico team sempre attento all’innovazione che ci permette di offrire ai nostri clienti soluzioni veloci per poter gestire il proprio business”, afferma Raffaele Girone (Chief Marketing Officer di Contacta Group). “Ai nostri clienti vogliamo garantire trasparenza e flessibilità avendo come unico punto focale i risultati. L’eccellenza tecnologica ed il supporto qualificato sono i nostri obiettivi come Contacta Group”, continua Raffaele Girone, “e solo avvalendoci di partnership internazionali e di grande capacità possiamo essere sicuri di garantire soluzioni realmente innovative”.

Contacta Group

Il principale asset di Contacta Group è il fattore umano, ossia la vicinanza con il proprio cliente grazie ad un team di digital account presenti su tutto il territorio nazionale.

Innovazione, Creatività e Crescita: questi sono i tre fattori su cui Contacta Group punta e che vuole trasferire a chi investe per il proprio futuro online. Contacta Group nasce dall’idea di cinque imprenditori da sempre convinti assertori del mercato “digital” con l’intento di strutturare una realtà che unisce appunto tecnologia e fattore umano.

Digital Factory

La factory di Contacta Group comprende figure digital che ogni giorno lavorano per raggiungere i risultati prefissati: oggi lavorano con la factory 59 digital maker in tutta Italia. Un team di sviluppo che segue i progetti innovativi, il vero cuore pulsante dell’azienda.

Contacta Group info@contactagroup.it

Milano - Piazza Quattro Novembre, 1

Pistoia - Via Camporcioni EST, 14 Ponte Buggianese

Torino - Via Davide Bertolotti, 7