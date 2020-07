Crowdfunding: triplicati fondi real estate, volano Crowdfundme e Backtowork24

Risultati record

Gli ultimi 12 mesi da soli hanno contribuito con la cifra record di 390,8 milioni di euro, 76,6 raccolti nell’equity (erano 49 l’anno precedente) e 314,2 nel lending (207), con un tasso di crescita relativo che non fa sfigurare l’Italia rispetto ad altri Stati europei, anche se il gap sui volumi si mantiene significativo. Va inoltre segnalata la sensibile crescita nel real estate: i portali di equity specializzati hanno erogato negli ultimi 12 mesi risorse per 19,5 milioni di euro, quelli di lending per 29,2 (48,7 milioni in totale), quasi triplicando rispetto al periodo precedente.

Risultati record per il crowdinvesting in Italia, che continua a raddoppiare anno su anno: al 30 giugno, infatti, i fondi erogati in totale ammontavano a 908 milioni di euro contro i 517 di un anno fa.

L’equity crowdfunding è arrivato a 159 milioni (erano 82 a giugno 2019 e già avevano moltiplicato per due il risultato del 2018), mentre il lending ha raggiunto quota 749 (410 relativi a prestiti a persone fisiche e 339 a imprese) contro i 435 del 2019, a loro volta il doppio del 2018.

Sono le principali evidenze emerse dal quinto Report italiano sul Crowdinvesting realizzato dall’Osservatorio omonimo della School of Management del Politecnico di Milano, presentato oggi.

Il lending crowdfunding

Per quanto riguarda il lending, al 30 giugno 2020 risultavano attive in Italia, come lo scorso anno, 6 piattaforme destinate a finanziare persone fisiche (consumer) e 11 dedicate alle imprese (business), di cui ben 6 (il doppio rispetto al 2019) specializzate nel real estate.

Alcune piattaforme prevedono fondi di protezione per ripagare eventuali prestiti in sofferenza, altre fanno leva unicamente sulla garanzia pubblica del Fondo statale per le PMI.

Nel prestito ai privati, mantiene la leadership Younited Credit con 327 milioni di euro erogati (110 negli ultimi 12 mesi), anche se non raccoglie dai piccoli risparmiatori di Internet, mentre Smartika è quella con più prestatori attivi e Soisy ha il primato del maggior numero di prestiti concessi.

Intervista ad Angelo Rindone

Angelo Rindone è amministratore delegato di FolkFunding, azienda italiana leader nel mercato del crowdfunding, proprietaria della piattaforma Produzioni dal Basso e del software CrowdCore, sponsor dell'evento del Politecnico di Milano, per aiutare le imprese a realizzare velocemente piattaforme di Lending, Equity e Cessione del Credito.



Angelo Rindone

Come ha reagito il crowdinvesting italiano a Covid-19?

"C'è stata una flessione lieve ma non drammatica, in particolare sono diminuite le campagne nel loro complesso, bloccate da questioni burocratiche (notai fermi) o da indecisione/attesa delle aziende in startup.

Dal punto di vista degli operatori invece abbiamo registrato un fiorire di interesse in chi è intenzionato ad aprire una piattaforma di crowdinvesting (equity e/o lending).

I motivi sono:

1 - maggiore consapevolezza che i processi vanno digitalizzati e piattaformizzati, consapevolezza accelerata anche dal covid

2 - maggiore disponibilità di tempo da parte di imprenditori che avevano magari intenzione di dedicarsi a questo mercato e che hanno approfittato dello stop forzato".

Quali sono le prospettive per il 2021?

"In questi ultimi 6 mesi abbiamo intercettato più di 100 (107 per l'esattezza) manifestazioni di interesse nel nostro prodotto CROWDCORE, questo vuol dire che ci aspettiamo una grande vivacità del mercato con molti operatori e molta innovazione portata dalla concorrenza.

In particolare abbiamo intercettato forti manifestazioni di interesse sul mercato del lending e dell'equity immobiliare a cui si aggiunge un nuovo interesse per temi quali la cessione del credito.

Segnaliamo inoltre che l'idea di cominciare a lavorare in questo mercato è una prospettiva non solo dei privati operatori del mercato ma anche di grandi gruppi, banche e organizzazioni di settore".

