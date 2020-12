D-Orbit e IAC Instituto Astrofisica de Canarias insieme nella missione PULSE

D-Orbit, azienda New Space, lancerà e testerà in orbita la telecamera spaziale per l'osservazione terrestre sviluppata da IAC, nel corso della prossima missione di ION Satellite Carrier, prevista per gennaio 2021. L'accordo fra D-Orbit, società internazionale di trasporto spaziale con sede in Italia, e Instituto de Astrofisica de Canarias (IAC) riguarda l’integrazione, il lancio e la dimostrazione in orbita del payload Drago, sviluppato da IAC, nell’ambito della missione PULSE, la seconda del cargo spaziale ION Satellite Carrier prevista per gennaio 2021.

Luca Rossettini

Inoltre va ricordato che il posizionamento di precisione, come spiegava Luca Rossettini, CEO di D-Orbit, in occasione del riuscitissimo lancio del settembre scorso, crea "un vantaggio notevole, dato che i vari satelliti non sono rilasciati tutti assieme, ma distanziati fra loro nel modo ottimale". Luca Rossettini preferisce chiamare cargo, anziché dispenser, questi mezzi "dato che l'operazione di rilascio controllato è assai più intelligente e complessa del semplice rilascio di piccoli satelliti".

ION Satellite Carrier

ION Satellite Carrier è una piattaforma satellitare progettata, prodotta e gestita da D-Orbit, in grado di ospitare al proprio interno un lotto di piccoli satelliti e rilasciarli uno per volta in precise posizioni orbitali, come una sorta di taxi spaziale. Sebbene questa sia la funzione principale di ION, come dimostrato durante la missione inaugurale ORIGIN lanciata nel settembre 2020 e conclusasi con successo qualche settimana fa, il veicolo è anche in grado di svolgere attività di dimostrazione e validazione in orbita (IOD/IOV) utilizzando un innovativo approccio plug-and-play per l’integrazione del carico di volo.

Telecamera spaziale

DRAGO, acronimo di Demonstrator for Remote Analysis of Ground Observations, è una telecamera spaziale a infrarossi a onde corte per l'osservazione della Terra. Ai fini di questa missione, il carico utile Drago è stato integrato all’interno di una struttura CubeSat standard. Il collegamento plug-and-play, direttamente all'interfaccia elettrica e dati di ION Satellite Carrier, consentirà agli operatori a terra di testare la struttura e il suo contenuto esattamente come se fosse uno dei sottosistemi della piattaforma stessa. Questo approccio all'integrazione dei payload, caratteristica propria della seconda generazione di ION Satellite Carrier, ha quindi permesso all’Istituto di ricerca di ridurre considerevolmente i tempi richiesti per l'approvazione di DRAGO come payload per la missione Pulse.

Renato Panesi

Renato Panesi

"Siamo onorati di collaborare con un'importante istituzione spagnola", ha dichiarato Renato Panesi, D-Orbit CCO. "Anche se questa non è la nostra prima missione IOD, è la prima volta che usiamo il nostro approccio plug-and-play. Siamo sicuri che il settore apprezzerà il valore di un servizio che riduce significativamente i tempi e i costi necessari per preparare e far volare un carico utile in una missione dimostrativa, semplificando allo stesso tempo le fasi di integrazione e di funzionamento".

IACTEC-Space

Come spiega Álex Oscoz, il Principal Investigator di IACTEC-Space, "DRAGO è il primo strumento sviluppato dal nostro team. La sua integrazione in una struttura come ION è un vero successo per il progetto. Ci auguriamo che DRAGO sia il primo di molti sviluppi tecnologici di IACTEC-Space, sia per l'osservazione della Terra che per l'astronomia, e che la collaborazione con ION sia mantenuta e rafforzata in futuro".

D-Orbit gestirà la missione IOD in coordinamento con l’Istituto spagnolo. Come obiettivo primario, il carico utile catturerà immagini all'infrarosso delle Isole Canarie. Successivamente, il payload sarà utilizzato per effettuare altre misurazioni ritenute interessanti da entrambi i partner. In futuro, IAC prevede di utilizzare DRAGO come payload principale di un nano satellite chiamato ALISIO (Advanced Land-Imaging Satellite for Infrared Observations).

D-Orbit

D-Orbit dorbit.space è una impresa New Space con soluzioni che coprono l'intero ciclo di vita di una missione spaziale, inclusi analisi e progettazione di missione, ingegneria, produzione, integrazione, test, lancio e smaltimento a fine vita.

Il vantaggio competitivo dell'azienda è la versatilità dei suoi servizi di lancio e rilascio in orbita che possono essere adattati alle esigenze del cliente, dall'approvvigionamento del lancio di un singolo veicolo spaziale utilizzando strategie di rilascio standard fino al rilascio di precisione di un'intera costellazione con ION Satellite Carrier, una piattaforma satellitare prodotta e gestita da D-Orbit che monta un dispenser per piccoli satelliti con un volume di 64U.

Impegnata a perseguire modelli di business redditizi, rispettosi dell'ambiente e socialmente vantaggiosi, D-Orbit è la prima azienda spaziale al mondo certificata B-Corp.

Con sede centrale a Como, Italia, D-Orbit ha filiali a Lisbona, Portogallo, Harwell, Regno Unito, e Washington DC, USA.