Lʼemergenza coronavirus porterà a requisire proprietà private, edifici, mezzi?

Nel decreto approvato la scorsa settimana si danno ampi poteri alla Protezione civile, la struttura che gestisce in prima linea lʼemergenza coronavirus: potrà requisire proprietà private, edifici, mezzi, alberghi, ospedali privati, ecc.

Ma in base a quale principio questo comportamento non si configura come un abuso?

In Italia l’espropriazione per pubblica utilità è un istituto giuridico in virtù del quale la Pubblica Amministrazione può, tramite provvedimento, acquisire per sé o fare acquisire a un altro soggetto, per le preminenti esigenze di interesse pubblico, la proprietà o altro diritto reale su bene immobile, indipendentemente dalla volontà del suo proprietario, contemperando il pregiudizio del privato tramite il riconoscimento di un indennizzo.

Ma quante volte è già successo nel recente passato?

Intervistiamo Francesco Bottene, Assessore al rilancio economico delle imprese del Comune di Abbiategrasso

Francesco Bottene

“Per far fronte in modo efficace alle difficoltà economiche (e non!) attuali o comunque di prossima attualità, occorre – a mio avviso – ricorrere ad un intervento da parte della Stato storicamente usato - sicuramente dibattuto in ambito europeo – anche in tempi recenti, al fine preservare alcuni settori considerati strategici e/o di preminente interesse generale: la nazionalizzazione.

Facendo un passo indietro, correva l’anno 1962, quando la nostra Italia creò - con una legge ad hoc - un’azienda che, rilevando tutte le imprese fornitrice di energia elettrica, ne istituì, di fatto, il monopolio nazionale.

Senza indulgere in una tralatizia visione meramente protezionistica del “Made in Italy”, tale politica – se condotta oltre il sostenibile, come ogni eccesso, si traduce in un aggravio consistente per le casse dello Stato. Sicché - soprattutto negli anni ’90 e in aperta controtendenza con il periodo che l’aveva preceduta - si è assistito alla progressiva dismissione del settore di intervento pubblico, restringendone il diretto intervento ai soli “casi disperati”. Emblematici – in questo senso – gli interventi last chance salva azienda adottati per Alitalia e Monte dei Paschi.

Persino in tempi relativamente recenti (2008/2009), abbiamo assistito agli interventi adottati dagli Stati Uniti di acquisizione pressoché integrale del capitale di Fannie Mae e Freddy Mac, noti colossi finanziari oltreoceano dei mutui. E – non è trascurabile - tale nazionalizzazione di fatto proviene da una Nazione che del liberismo ha storicamente fatto il suo leitmotiv.”

Può chiarirci qualche aspetto giuridico?

“Di fatto, secondo l’Avv. Corinna Pozzi, il Testo Unico sugli Espropri (da ultimo aggiornato con Legge 28 dicembre 2015, n. 221) prende in esame solo la proprietà immobiliare ed i relativi diritti reali ed anche l’art. 834 c.c. illustra solo il tema dell’indennizzo, rimandando, per il resto, alle leggi speciali. Non è poi sconosciuto al nostro ordinamento il ricorso a misure eccezionali quali la requisizione definitiva o temporanea di beni mobili seppur giustificando tale intervento ablatorio con la contingente necessità di far fronte a gravi catastrofi ovvero eventi che pongono in serio pericolo la salute e l’integrità della collettività”.

Allora in questi giorni il coronavirus giustifica un intervento eccezionale.

“Volendo porre risalto ed ipotizzare quale strumento possa farsi ricorso allorché gravi ed immediate necessità esigano la produzione massiva ed organizzata di un bene determinato (e quale sia, nel tempo presente, l’attuale necessità - presumo - anche il lettore meno attento ne sia ben edotto) occorre un rinvio all’art 43 della nostra Costituzione, testo illuminato che – oggi come ieri – rimane la pietra d’angolo per la tutela del privato come del pubblico interesse. Il richiamato articolo prevede che «a fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, a enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese, che si riferiscono a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio e abbiano caratteri di preminente interesse generale».

Tutto legale, quindi?

“Sempre secondo l’Avv. Pozzi “quale che sia il mezzo a cui il nostro Stato deciderà di fare ricorso, non può sottacersi la sempiterna necessità di ancorarne saldamente l’utilizzo ad un ragionato, ma soprattutto, ponderato ricorso al principio di legalità. Determinandone, entro il ragionevolmente prevedibile, i limiti - anche temporali, i requisiti di ammissibilità e prevendendo in ogni caso un equo indennizzo al privato leso dall’intervento, compensandone il pregiudizio in termini economici, seppur non necessariamente equivalenti al prezzo di mercato del bene”.

Speriamo in bene. Il neo Commissario Straordinario Arcuri sembra una persona equilibrata.

“Il neo Commissario Straordinario Arcuri si occuperà di potenziare la risposta delle strutture ospedaliere all’emergenza sanitaria. Sarà un commissario che avrà ampio potere di deroga - ha precisato Conte ieri, in serata - e lavorerà soprattutto per la produzione e la distribuzione di attrezzature per terapia intensiva e sub intensiva. Avrà il potere di creare nuovi stabilimenti per la produzione di queste attrezzature e per sopperire alle carenze riscontrate e si raccorderà con il capo della protezione civile Borrelli”.

Appare evidente, quindi, che occorre intervenire repentinamente per tutelare talune filiere oggi di preminente interesse generale anche con la riscoperta di misure drastiche quali l’occupazione temporanea, financo all’esproprio.