Fabio Palazzi di “Noi Autonomi e Partite Iva”. Gli eventi sono una cosa seria

Fabio Palazzi è stato nominato Vice Responsabile Nazionale del Dipartimento Settore C.I.S.M.I. Coordinamento Italiano Spettacolo Moda Intrattenimento dell’associazione “Noi Autonomi e Partite Iva”. Fabio Palazzi pochi giorni fa ha anche ricevuto il Masaniello, premio riservato ai napoletani protagonisti nei vari settori e meritevoli a livello nazionale.

“Tempo fa mi avevano contattato per realizzare un insieme di programmi TV, poi capendo la mia professionalità e il ruolo che ricoprivo, mi hanno proposto questo incarico, scegliendomi per il mio spirito smart e l’innovazione" dice Palazzi, magnetico e sempre elegante "Mi hanno definito l’uomo del fare, per rappresentare gli artisti lavoratori. Tutti si aspettano aiuti, sussidi, io sono sempre stato autonomo, con le mie relazioni e le attività di marketing, ho trovato in modo indipendente i fondi per sistemare le attività. Conoscere e capire le aziende e le loro necessità di visibilità, oltre alla mia capacità e alle conoscenze giuridiche da laureato in Giurisprudenza, ho creato e prodotto eventi, ma anche kermesse di 3 giorni, organizzando tutto nei minimi dettagli, sino alla logistica e anche ai permessi”.

Intervista a Fabio Palazzi

Con il nuovo anno ti prepari anche a un importante progetto…

“Sì, ad Aprile 2021, in collaborazione con UNICEF e MSC Crociere; sarà un evento importantissimo, ma non voglio svelare ancora tutte le sorprese”.

Quale è il segreto per un evento perfetto?

“Essere veri commerciali; la linea tra produttore e direttore artistico è molto sottile. Sono due figure diverse, perché il primo mette i fondi, sopporta i rischi e prende i ricavi, il secondo applica le strategie di marketing per creare redemption. Io nasco come direttore artistico, ma negli anni ho sempre affinato le mie capacità commerciali e di marketing, abbattendo i costi, cercando le aziende, differenziandole. Alla fine i due ruoli, per me, diventano uno solo.

I miei eventi sembrano fatti solo da me, non è presunzione, ma mi sono ritrovato a fare anche il conduttore, un evento per me è come un figlio, bisogna sapere tutto di lui, crescerlo sin dalla sua nascita.

Chi fa eventi deve avere un piano preciso”

E oggi con la pandemia?

“Oltre a un piano B bisogna avere anche un piano C, oggi, poi, c'è il problema del distanziamento, bisogna risolvere il discorso delle risorse economiche, la visibilità sui social, organizzare gli eventi da remoto, su Internet, è un continuo aggiornamento.

La new economy è velocissima, la globalizzazione ci rende più informati, depauperando, pero', esperienza e conoscenza che prima venivano acquisite sui libri, con lo studio di anni e anni. Oggi si vuole sapere tutto, velocemente, chi ha voglia di farlo va sulla Rete, ma i finanziamenti sono minori purtroppo.

Con un evento bisogna trasferire emozioni, il dato fondamentale è essere presenti, live, far vivere la fisicità e oggi non è possibile per i limiti imposti dall’emergenza sanitaria, ma ce la faremo. Per ottenere il massimo dei risultati, poi, spesso non si deve delegare, ma avere tutto sotto controllo; io ho investito tutto il mio tempo nel lavoro e nella mia professione che resta il mio grande amore”.

Jet Set Capri Luxury Management

Fabio Palazzi con Maria Grazia Cucinotta

Palazzi è un vincente perché osa e in ogni suo evento sono scintille di intelligenza, in ogni prova anche difficile ci sono coraggio e vivacità che crea consenso. Una delle sue creature resta la società Jet Set Capri Luxury Management, dedicata ai servizi del lusso per tutti coloro che arrivano nella meravigliosa isola di Capri, l’isola mediterranea che ha visto nel tempo transitare intellettuali, artisti e scrittori, tutti rapiti dalla sua magica bellezza. Un mix di storia, natura, mondanità, cultura, eventi, che qui si incontrano tutti i giorni e che hanno dato vita al Mito di Capri, un mito senza eguali nel mondo. Qui lo staff di Palazzi prepara soggiorni indimenticabili, perfetti da ogni punto di vista.

Eclettico, esteta, generoso nella creatività e nei rapporti personali, è istrionico e multi tasking, ma sempre elegante e raffinato e attento ai dettagli. Ogni suo evento è una perfetta mise en place. Palazzi resta impegnato come punto di riferimento per grandi eventi di livello nazionale con Jet Set Capri, l'azienda da lui fondata nel 2012, oltre ai servizi e alla nuova linea di accessori per il mondo luxury da lui ideata e prodotta.

Degne di nota le kermesse che hanno coinvolto personaggi del mondo della televisione italiana e i galanti Luxury Dinner, che sono una punta di diamante che coinvolgono i suoi Partner.

