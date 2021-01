Fnsi, Alg e famiglia Minotti. Assegnati i Premi giornalistici Rossella Minotti

È stato assegnato il Premio giornalistico Rossella Minotti, promosso dalla Fnsi, dall’Alg e dalla Famiglia della collega prematuramente scomparsa nel 2019. All’iniziativa, la prima riservata a giovani giornalisti under 35 iscritti alle Associazioni regionali di stampa, hanno partecipato 26 concorrenti: la Giuria del Premio Minotti 2020 ha elogiato «tutti i concorrenti, che hanno dimostrato ottime qualità nei loro elaborati».

Rossella Minotti, originaria di Pescara e milanese di adozione, consigliera dell'Associazione Lombarda dei Giornalisti, è scomparsa prematuramente nel 2019 a causa di un male che però non era riuscito a cambiare la sua personalità. Era caporedattrice e inviata de Il Giorno.

I vincitori per l’edizione del 2020

- per la sezione quotidiani e periodici ha vinto Alan David Scifo, che ha pubblicato sul settimanale L’Espresso un’inchiesta sull’inquinamento, «In Sicilia la valle dei tumori, dove l’aria è d’amianto e la terra radioattiva»;

- per la sezione tv e web il Premio Minotti 2020 è stato assegnato ex aequo a Federico Sala, che ha realizzato per Dazn un originale servizio sull’infanzia di Kobe Bryant in Italia, e a Caterina Caparello, che ha scritto per il Corriere.it un articolo sull’infibulazione intitolato «Contro la mia volontà: il punto sul diritto alla salute sessuale e riproduttiva femminile».

Menzioni

La Giuria del Premio Minotti 2020 ha inoltre assegnato quattro menzioni:

- a Giulia Di Leo per il miglior servizio sul tema Covid-19, ovvero un articolo per La Stampa intitolato «Soli, spaesati e spaventati. Anche nella Fase 3 le vittime sono gli anziani»;

- a Enrico Galletti per la maturità giornalistica dimostrata malgrado la giovane età, soli 21 anni, avendo partecipato con gli articoli «La laurea accanto alla sorella malata» pubblicato in prima pagina dal Corriere della Sera e «Noi ventenni e i ricordi dei primi 20 anni del secolo. In quarta elementare scoprii che c’erano le lire» pubblicato sul Corriere.it;

- a Francesco Paolo Giordano per l’originalità, avendo pubblicato sulla Rivista Undici un reportage intitolato «La fabbrica della gloria» sull’azienda Bertoni di Paderno Dugnano dove vengono realizzati i trofei di numerose manifestazioni sportive, a partire da quello della Champions League;

- a Sara Giudice per il migliore reportage tv sul campo, realizzato per La7 nel programma Piazzapulita, dal titolo «L’inferno è a Lesbo».

La Giuria del Premio Minotti 2020 è composta da Domenico Affinito (Vicepresidente dell’Associazione Lombarda Giornalisti, in rappresentanza dell’ALG); Anna Del Freo (Segretario Generale Aggiunto della Federazione Nazionale Stampa Italiana, in rappresentanza della FNSI); Sandro Neri (Direttore de Il Giorno); Venanzio Postiglione (Vicedirettore del Corriere della Sera); Edmondo Rho (giornalista, marito di Rossella Minotti, in rappresentanza della Famiglia).

La cerimonia di premiazione, data l’emergenza sanitaria in corso, non potrà svolgersi entro gennaio come previsto e sarà annunciata nei prossimi mesi, in concomitanza con il bando del Premio giornalistico Rossella Minotti 2021, seconda edizione. Ai vincitori assegnati tremila euro.