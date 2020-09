Remote selling e innovazione nelle vendite, con Global Blue e piattaforma Elio

Se il tema delle vendite online finora ha trovato una certa opposizione dagli esercenti dei negozi radizionali, timorosi di perdere sul web parte della loro clientela, ora la situazione si sta modificando profondamente.



In un articolo pubblicato su Fashion Magazine, Stefano Rizzi, AD di Global Blue, sottolinea come l'emergenza Covid abbia costretto tutti noi a cambiare radicalmente le abitudini e le esperienze soprattutto quando si parla di turismo, viaggi, moda e fashion, facendo emergere una nuova realtà e di conseguenza un nuovo modo di concepire alcune dinamiche consolidate in passato.

"In questo scenario Global Blue, società leader nel settore del Tax Free Shopping e con una vocazione naturale nella consulenza in ambito di turismo e retail" dichiara Stefano Rizzi "è presente al fianco dei propri partner con una proposizione unica e trasversale pensata per affrontare questo momento delicato".

Global Blue ed Elio

In particolare Global Blue ha sviluppato e ottimizzato la collaborazione con la piattaforma Elio, una esclusiva soluzione di "remote selling" costituita dalla efficientissima ed innovativa piattaforma di acquisto e da smartglasses di nuova generazione, che permette di accogliere il turista internazionale in boutique e interagire con lui direttamente e facilmente sino alla conclusione della vendita oppure di mostrare la collezione completa presente in showroom ed agevolare la parte di buying internazionale.

Lanciata a Milano un anno fa durante la serata organizzata da Vogue Italia (Vogue for Milano 2019), la piattaforma ELIO si sta affermando sempre più in Italia e nel resto del mondo grazie alla sua grande flessibilità e facilità d’uso.

Elio è un servizio che supporta la vendita online e che fa da intermediario fra le aziende, i personal shoppers e i consumatori finali. Nello specifico si tratta di una piattaforma grazie alla quale gli utenti che desiderano fare shopping nelle migliori boutique possono prenotare un appuntamento con il personale del punto vendita. Gli smartglasses rendono possibile una diretta streaming dell’evento e rendere l’esperienza d’acquisto simile alla realtà.

Elio realmente rende agevole il processo di vendita del singolo negozio: non si pone come intermediario fra le aziende, i personal shoppers e i consumatori finali, ma agisce piuttosto come un "facilitatore" mettendo a disposizione la propria tecnologia per ottimizzare le fasi della transazione commerciale, che resta nelle mani del punto vendita.

Un database unico

Con Global Blue inoltre si parte da un database forse unico al mondo, composto da viaggiatori internazionali profilati che, in attesa di poter riprendere a viaggiare liberamente, hanno già manifestato il loro desiderio di shopping e quindi impazienti di ricevere offerte e promozioni a loro dedicate sfruttando canali e piattaforme e-commerce.

Global Blue aiuta lo staff di boutiques e showrooms a completare training e percorsi formativi per aiutare a costruire una cultura e un know how di vendita remota. Consulenza, nuove opportunità, innovazione e tecnologia: questo è Global Blue oggi. Il pacchetto "Remote Selling Experience" è pronto all'uso e a disposizione di tutto il settore.