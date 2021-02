Round Table 75 di Milano presenta il tema “Una startup sociale per Milano”

Il progetto della Round Table 75 di Milano: incontri formativi e un contest per premiare l’idea migliore - Il service club Round Table 75 Milano V Giornate promuove un ciclo di incontri formativo-divulgativi sul tema “Una startup sociale per Milano”, dedicato a studenti di scuole secondarie superiori, universitari, neolaureati e giovani professionisti della città di Milano. Il ciclo di incontri sarà seguito da un contest con premiazione su un progetto di startup a impatto sociale positivo per la città, che i partecipanti saranno invitati a presentare. L’iniziativa ha ottenuto il Patrocinio da parte del Comune di Milano.

Come creare una startup sociale

“L’obiettivo è far capire come creare una “startup sociale” attraverso cui intervenire in aree critiche del tessuto socio-economico della città e dei suoi quartieri, ancor più in seguito alla crisi scatenata dalla pandemia da Covid-19”, ha dichiarato Francesco Colamartino, presidente Round Table 75 Milano V Giornate.

I primi incontri, nel rispetto delle misure di sicurezza ad oggi in essere, si svolgeranno in modalità virtuale. L’auspicio è quello di riuscire ad organizzare gli ultimi incontri in programma ad aprile e maggio in forma fisica, in occasione delle conviviali serali del club Round Table 75 Milano V Giornate presso il ristorante Valentino Legend, sede del club, in Via Agnello nr. 8 a Milano.

Il primo appuntamento è stato fissato per mercoledì 17 febbraio 2021 alle ore 19:30.

I relatori

I relatori saranno:

Giorgio Fiorentini , professore di economia e gestione delle imprese sociali all’Università Bocconi e direttore del master in management delle imprese sociali della Sda Bocconi > 17 febbraio, ore 19:30;

, professore di economia e gestione delle imprese sociali all’Università Bocconi e direttore del master in management delle imprese sociali della Sda Bocconi > 17 febbraio, ore 19:30; Renato Galliano , responsabile della Direzione Economia Urbana e Lavoro del Comune di Milano > 10 marzo, ore 19:30;

, responsabile della Direzione Economia Urbana e Lavoro del Comune di Milano > 10 marzo, ore 19:30; Aldo Guastella , group social impact banking project-impact financing & inclusive products di UniCredit > 21 aprile, ore 19:30;

, group social impact banking project-impact financing & inclusive products di UniCredit > 21 aprile, ore 19:30; Davide Dal Maso , amministratore delegato di Avanzi,

, amministratore delegato di Avanzi, Selcen Kutku Picozzi, impact business designer di a|cube, incubatore e acceleratore specializzato in imprese ad alto valore sociale, ambientale e culturale

19 maggio, ore 19:30 (data da confermare).

Il contest

Al termine del ciclo di incontri i partecipanti (individualmente o in team) potranno partecipare al contest presentando un proprio progetto di startup a impatto sociale per Milano entro la prima decina di settembre del 2021. Il progetto sarà sottoposto al vaglio di una giuria, che sceglierà un vincitore. Il premio in palio consiste in una consulenza sul progetto vincitore messa a disposizione pro-bono dall’incubatore a|cube.

Per essere aggiornati sulle date degli incontri e sul successivo svolgimento del contest:

inviare email a roundtable75milano@gmail.com e chiedere inserimento in mailing list

pagina Facebook- Round Table 75 Milano “Cinque Giornate”

pagina Instagram: roundtable75milano

Per ulteriori informazioni, contattare:

Francesco Colamartino Mobile: +39.349.3594630 Email: stamparoundtable75milano@gmail.com Marco Messori Mobile +39.335.5985809 Email: messori@mymediarelation.it

La Round Table 75 Milano V Giornate

La Round Table 75 Milano V Giornate è un’organizzazione filantropica e senza scopo di lucro (apartitica e aconfessionale) dedicata ai giovani lavoratori, professionisti, dirigenti, imprenditori, uomini d’affari e di cultura. La sua principale finalità è quella di favorirne l’incontro, promuovendone l’amicizia e le intese personali, in un clima divertente. A livello globale, l’associazione Round Table, fondata nel 1927 a Norwich (Inghilterra) dal rotariano Louis Marchesi, è ora presente in oltre 60 nazioni. In Italia si è sviluppata dal 1958 ed esistono ad oggi sul territorio nazionale 48 club. Tratto caratteristico della Round Table è l’età dei suoi soci, il cui ingresso è consentito al compimento dei 18 anni di età e che decadono da tale qualità al compimento dei 40 anni. Le attività filantropiche della RT 75 di Milano la vedono collaborare con Banco Farmaceutico, Banco Alimentare, Officine Buone, Abio e Avis. Una partnership, quest'ultima, partita proprio da Milano e poi estesa a livello nazionale.