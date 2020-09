Savage Love. Alessandro Angelozzi Couture, passione e sentimenti

SAVAGE LOVE

Alessandro Angelozzi Couture presenta la sua nuova collezione, “Savage Love”, naturalezza, autenticità, libera espressione di passione e sentimenti, come nella forza tipica degli elementi della Terra e di una natura incontaminata.

Alessandro Angelozzi Couture ha scelto la top model Alana Felisberto, ritratta dal famoso fotografo Andrea Varani tra gli scenari naturali della Puglia, nella Riserva del Parco Naturale Regionale delle Dune Costiere, dove lo stilista, contraddistinto da una filosofia di ecostenibilità, è stato eccezionalmente ospitato per fotografare la sua collezione totalmente Made in Italy e simbolo del rispetto per natura e ambiente, ma anche nelle masserie, ricche di storia, come Il Frantoio, dove Angelozzi ha voluto la top model Alana Felisberto nell’antica camera degli Sposi e nella Masseria Brancati, meta di personaggi illustri, all’interno della quale si possono ammirare ulivi plurisecolari.

Dimora antica, Masseria Brancati è nota per la sua unicità e per l’antico frantoio e alcuni reperti antichissimi, è condotta in agricoltura biologica e ha ottenuto il marchio “turismo sostenibile”.

Aria, acqua, terra, fuoco, vento, mare, sabbia, passione; scatti emozionanti, paesaggi onirici , luoghi che raccontano miti e storie antiche, alla riscoperta delle nostre origini e di uno di nostri territori, di cui l’Italia è colma, per una valorizzazione del Made in Italy, delle nostre eccellenze, dell’artigianalità.

Sostenibilità e natura

Gli abiti firmati Alessandro Angelozzi Couture per il giorno più bello della vita, il matrimonio, sono cuciti da mani esperte, con tessuti e filati naturali e completamente Made in Italy, nel rispetto della sostenibilità e della natura, ma anche dell’esclusività di creazioni contraddistinte da dettagli preziosi ed esclusivi ricamati uno per uno, lavorazioni ricercate studiate nei minimi particolari, manufatti sostenibili, nel pieno rispetto della natura e del Pianeta, utilizzando le eccellenze sartoriali del nostro territorio.

Alessandro Angelozzi Couture vi invita a volare sulle ali del suo “Savage Love”, vero e proprio wedding dream al quale tutti potranno appassionarsi grazie ai video sui social network e il canale Youtube di Alessandro Angelozzi Couture

“Savage Love” è una produzione Green & Glam - G&G-Comunicazione consapevole, rispetto per la natura e l’ambiente