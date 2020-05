Università di Upsala: la comunità scientifica tra tamponisti e sierologici

Risultati attendibili per i test rapidi su Covid 19

Dato che la comunità scientifica è divisa tra "tamponisti" e "sierologici", scendono in campo i ricercatori. Ecco qui un'interessante ricerca che valida i test sierologici condotta da virologi e ricercatori dell'Università di Uppsala.

Quali sono in sintesi le considerazioni che ci giungono ora dall'Università di Uppsala?

COVID-19 è la pandemia in più rapida crescita nei tempi moderni e la necessità di test sierologici è molto urgente. "Sebbene la diagnostica dei pazienti acuti mediante RT-PCR sia efficiente che specifica, abbiamo anche un grande bisogno di strumenti sierologici per studiare le risposte degli anticorpi e valutare l'immunità individuale e potenziale di gregge. Abbiamo valutato un test disponibile in commercio sviluppato per il rilevamento rapido (entro 15 minuti) di IgM e IgG specifiche per SARSCoV-2 mediante 29 casi di COVID-19 confermati dalla PCR e 124 controlli negativi. I risultati hanno rivelato una sensibilità del 69% e 93,1% rispettivamente per IgM e IgG, basata esclusivamente sulla positività della PCR a causa dell'assenza di un gold standard sierologico. Le specificità del dosaggio sono risultate essere del 100% per le IgM e del 99,2% per le IgG. Ciò indica che il test è adatto per valutare la precedente esposizione al virus".

Che cosa fare in Italia?

Nella fase 2 la sanità si sta interrogando in Italia su quali controlli potranno essere fatti e con quali strumenti. Tra questi ci sono i test sierologici e come si vede in questi giorni le opinioni sono diverse e questo studio dovrebbe aiutare a fare chiarezza.

E’ bene precisare che al momento è vietata l’autodiagnosi, la vendita in farmacia, la vendita on line e l’utilizzo per il “point of care” in locali non autorizzati, in quanto i risultati vanno analizzati dal personale medico in seno ad un quadro clinico generale del paziente.

Innoliving. Il test rapido in vitro

Abbiamo sentito, attraverso la Innoliving SpA, attiva da molti anni nel settore medicale, la cinese Zhezhiang Orient Gene Biotech Co Ltd., una delle più importanti aziende produttrici di test in vitro al mondo.

Infatti Innoliving SpA commercializza in Italia un kit rapid test Covid 19 che è stato sottoposto a ricerca e relativo studio da virologi e docenti. Questo kit è in fase di test anche dall'Ospedale Sacco di Milano.

Come più volte ribadito dai vertici della Innoliving Spa, il RAPID TEST Cod. GCCOV-402a, regolarmente Iscritto al Ministero della Salute come Dispositivo Medico IVD al N. 1936723, (che è bene ricordare che non sostituisce il tampone naso-faringeo), è un valido aiuto per test preliminari in quanto di facile attuazione e di veloce lettura. Il metodo offre la possibilità di riconoscere gli anticorpi (nel sangue intero, plasma e siero) sviluppati dal sistema immunitario in caso di infezione da nuovo coronavirus 2019-nCOv.

Uno studio di un team di ricercatori e docenti dell'Università di Uppsala prova l'efficacia del test dando dei primi interessanti risultati.

Tornando alla ricerca, qui il gruppo degli scienziati e ricercatori: Tove Hoffman, Karolina Nissen, Janina Krambrich, Bengt Rönnberg, Dario Akaberi, Mouna Esmaeilzadeh, Erik Salaneck, Johanna Lindahl & Åke Lundkvist

(2020) Evaluation of a COVID-19 IgM and IgG rapid test; an efficient tool for assessment of past exposure to SARS-CoV-2, Infection Ecology & Epidemiology, 10:1, 1754538, DOI: 10.1080/20008686.2020.1754538

Lo studio è stato pubblicato a questo link

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/20008686.2020.1754538